酒店經紀兼差當詐團監控手　他累到車上睡著...警敲窗上銬逮人

▲吳男擔任詐騙集團監控手，工作中卻在車上睡大覺，被員警叫醒後遭逮捕。（圖／記者戴上容翻攝）



記者戴上容／新北報導



新北市一名21歲吳姓男子加入詐騙集團，擔任專門監控取款的「監控手」。然而，他在監控取款車手的過程中竟然在車內睡著，直到被警方叫醒，才發現代誌大條。警方表示，吳男醒來時驚訝不已，隨後便被上銬帶走。員警還開玩笑稱，從未見過「心臟這麼大顆」的詐騙成員。



這起事件發生在新北市鶯歌區。事發前，一名男子因相信Facebook上的投資廣告，被誘導加入詐騙群組，並在假投資網站上損失了約40萬元。男子隨即報警求助，新北市三峽警分局接獲報案後，佈局設計埋伏，並與詐騙集團約定面交地點。在鶯歌區中正三路的一間超商，警方順利將前來取款的車手逮捕。



警方判斷該集團應該還有其他成員在附近進行監控，因此在周邊展開巡查。果然在超商外發現一輛可疑的租賃車，上前敲門後，發現吳男正呼呼大睡，完全未察覺警方接近。警方對其進行盤查，吳男起初聲稱是在等人，並對警方的詢問支吾其詞，最終無法自圓其說，坦承自己是詐騙集團成員。



在吳男及其同夥車內，警方搜出142萬元現金。吳男供稱，當天已經在台北市大安區與新北市中和區共兩次取款，而鶯歌區則是第三站。他表示自己在酒店工作，兼職做取款工作，因為夜班太累，才會在監控時在車上睡著。警方在詢問後，依詐欺罪與違反洗錢防制法等罪嫌，將吳男及其同夥移送新北地檢署偵辦，經法官裁定，兩人被收押禁見。