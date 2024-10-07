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幕後／國安官員：賴清德國慶不管說什麼　中共照樣啟動利劍B軍演

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

近年來，台灣的漢光演習結束後，至雙十節前後，中共例行會展開所謂「全軍戰略演習」；而就目前國際態勢，國安單位評估，不論總統賴清德在國慶演說中，兩岸論述的基調為何，中共仍有很高的機率，找藉口展開軍事演習，且演習的命名上，不排除會是「2024聯合利劍B」。

中共解放軍每年中下旬，也就是台灣的漢光演習後，概略在我國雙十節前後，啟動「全軍戰略演習」已經是例行公事。根據國安單位的各項情資顯示，中共解放軍大約在今年的9月中下旬已經正式啟動，只是不同於往年的是，今年並沒有明確啟動時間點，加上遇到最近幾個颱風的侵擾，讓中共今年的軍演沒有組織性跟連貫性，顯得有些破碎；但是，無論如何，中共機艦遠海長航、導彈試射，都依舊在進行當中。

對於往年的「全軍戰略演習」，一位國安官員表示，以前概略是解放軍北部、東部、南部軍區分別做完演習，再來會進行一些聯合科目，至於今年，則是北部戰區，罕見進行長程導彈試射，還把洲際飛彈射到太平洋去，引起國際上的關注。

根據相關情資，中共這次試射的飛彈概略有數十顆，包括東風系列各型飛彈，其中有不少是射程達5000公里以上的飛彈，主要在渤海區域進行演習。國安官員表示，這是1980年5月以來首度向太平洋投下了長程飛彈，中共這次樣態上確實是「手伸很長」，把跨島鏈的國家都當成目標。

另外一個樣態，國安官員認為是「心抓很橫」，中共的所有動作都是在試探各國紅線，把灰色地帶操作到最極致，意思就是說，不斷施壓但都還不至於引起戰爭，舉措上就是明確的在「尋釁」。

該位官員舉例，除了前述試射飛彈外，中共也把軍機飛到日本的領空，把航艦劃過宮古海峽；此外，也跟俄羅斯一起，把飛機飛到阿拉斯加外進行聯合操演，目的就是造成對抗跟挑釁力道升高。

對於當前的國際情勢，除了東歐的烏俄戰爭持續，中東也有戰事，國安官員表示，中共跟俄羅斯結盟，戰略上有意牽制各方，開拓新的挑釁可能，限縮歐盟在印太區域可能的動作跟空間，某程度來說，也是在試探各國，有沒有可能跟中方妥協。

因此，國安單位研判，中共醉翁之意在爭取戰略突圍，或是在國際上戰事、經濟緊張時刻來牽制各方，加上全軍戰略演習期間，所以整體情勢下，中共依舊會選擇用對抗跟挑釁來面對國際，雙十國慶不論賴清德演說講什麼，中國都可能會把既有的演習包一包，變成是「2024利劍B」。

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