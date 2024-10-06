雙流+墾丁森林遊樂區10／7開園迎客　林後四林8日開園

▲墾森復園 。（圖／林業保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

山陀兒颱風後，林業保育署屏東分署所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區經10月5-6日全力整備，墾丁、雙流將於7日開園，開放部分區域。林後四林則因林木受損數量較多，延至8日開園。另轄內各自然步道，考量颱風帶來豐沛雨量將使山區大量含水，風雨過後環境仍不穩定，將持續關閉至10月10日，視山區狀況開放。

山陀兒颱風直撲高屏地區，為高屏地區帶來豐富雨量，經各園區連日全力整備，墾丁森林遊樂區仙洞因積水未退，將暫停開放外，其餘設施、步道均完成整備。

雙流森林遊樂區已完成帽子山步道以及「沿山步道→沿山吊橋→瀑布步道小迴圈」整備，但涉水區因溪流水量尚大，暫不開放；林後四林因二峰圳步道至遊客中心之核心區域於這次風災林木風倒、風折、撕裂情形較多，將延後休園一日，於10/8(二)開園。

另藤枝國家森林遊樂區、北大武山國家步道及檜谷山屋、月光山步道、筏灣泰武步道，則因受之前颱風及西南氣流強降雨影響，仍持續暫停開放。

林業保育署屏東分署提醒國人隨時注意天候動態，颱風前後應儘量避免進入山區及從事山域活動，維護自身安全。

有關屏東分署所轄各育樂場域開、休園相關訊息，請利用臺灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)查詢。或出發前於上班時間(8時-17時)電洽各園區，確認開園情形，以免向隅。

聯絡電話：

墾丁國家森林遊樂區：(08)8861211

雙流國家森林遊樂區：(08)8701394

藤枝國家森林遊樂區：(07)6893118

林後四林平地森林園區：(08)7813529

林業及自然保育署屏東分署：(08)7236941總機轉森林育樂科