山陀兒農損3.5億元「9成在屏東高雄」　香蕉芭樂最慘占1億元

▲受山陀兒颱風影響，農損初估約3.5億元，光是香蕉損失就近6千萬。（圖／記者楊漢聲攝）

記者許敏溶／台北報導

受山陀兒颱風影響，農產損失持續攀升。根據農業部統計資料，截至今（5日）11時為止，農業產物及民間設施估計損失約3.5億元，單一縣市以屏東縣損失2.29億元（占65%）最多，而光是屏東與高雄2縣市就占災損90%；農作物則以香蕉損失5969萬元最高，其次為芭樂的4868萬元、棗子3763萬元。

山陀兒颱風挾帶狂風暴雨登陸高雄，造成南台灣與花東損失慘重。根據農業部彙整農糧署、畜牧司與各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天11時為止，全台農業產物及民間設施估計損失達到3億5502萬元。

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農業部分析，若以單一縣市計算，屏東縣損失2億2992萬元（占65%）最多，其次為高雄市損失8861萬元（占25%），台東縣損失3093萬元（占9%），其中屏東與高雄損失就占全台損失金額的9成。

在農產損失部分，根據農業部統計，損失總金額達3億616萬元，農作物被害面積3908公頃，損害程度20%，換算無收穫面積785公頃。受損作物主要為香蕉，被害面積823公頃，損害程度22%，換算無收穫面積178公頃，損失金額5969萬元，其次為芭樂、棗子，損失金額各為4868萬、3763萬。

另在民間設施損失金額共4884萬元。農業部表示，其中農田流失及埋沒損失估計2965萬元，主因是台東縣農田埋沒及流失35公頃。另在農業設施損失估計1373萬元，主要是屏東縣損失1132萬元。