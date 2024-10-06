柯文哲手機破解了？鍾小平爆「內容鹹濕」人設毀滅：下周會出大事

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

台灣民眾黨主席柯文哲因涉入該弊案，上月5日遭到羈押禁見，京華城案延燒至今，柯文哲的手機似乎破解了？國民黨台北市議員鍾小平透露，據傳柯文哲的手機裡的微信、LINE、Telegram，有追女生以及腥羶色的內容，且對話內容「鹹濕」，大膽預言下禮拜會出大事。

鍾小平在節目「雅琴看世界」指出，「柯文哲的手機已經破解了，為什麼不砸掉？」微信、LINE聽說有追女生或是腥羶色的事情，「那是人格毀滅」，現在聽到的消息是這樣，如果是真的，那就會出大事了。

民進黨台北市議員林延鳳進一步指出，據傳柯文哲手機裡的通訊軟體，包含LINE、微信、Telegram，還原後發現，跟女生的對話超乎友情，「那個對話的內容呢，是比較曖昧一點點的」。鍾小平則在一旁喊「鹹濕啦」。

林延鳳強調，「如果謠傳是真的，絕對會重擊民眾黨，包含柯文哲整個人設」，柯文哲過去所塑造出的形象就是專業、醫師、愛妻，不會做出違背倫理的事情，而對話的時間點是當市長的時候，甚至當醫生的時候，「即使訊息被刪掉，仍可以從雲端還原。」

消息曝光，網友驚呼連連，「柯連跟一般人都不太會講話了還把妹」、「大驚爆！柯文哲這假面人設」、「坐等大場面」、「柯文哲那麼怕老婆，我是不信他有這膽啦」、「阿北貪財好色有可能嗎」、「如果真的有，居然到現在才爆，也是很神奇」、「現在劇情走向變了嗎？」

★未經判決確定，應視為無罪



▼鍾小平。（圖／記者李毓康攝）

