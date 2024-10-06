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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾小平爆：柯文哲鹹濕對話主角是「女記者」

▲▼台北市議員鍾小平控告桃園市議員詹江村、民眾黨曾妍潔誣指騷擾，涉嫌妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

▲鍾小平爆料，柯文哲的手機通訊軟體被破解，裡面有腥羶色內容。（資料照／記者劉昌松攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨台北市議員鍾小平近日爆料，柯文哲手機裡的通訊軟體被破解，裡面含有追求女生、腥羶色的內容，直言「是人格毀滅」。名嘴王瑞德也在其他節目透露，救回的LINE對話簡訊內容非常驚爆。對此，桃園市前議員王浩宇也表示，詢問過常出入88會館的長輩，確實有人在裡面看見柯文哲出現。

鍾小平5日在政論節目《雅琴看世界》中透露，目前柯文哲的手機已被破解，據傳通訊軟體當中有追求女生、腥羶色的事件，這種無疑是「人格毀滅」。

民進黨台北市議員林延鳳也說，根據消息稱，柯文哲的多款通訊軟體中，與女生有超乎友情的對話、內容較為曖昧。鍾小平這時則補充「鹹濕啦」。

▼鍾小平說，柯文哲的手機被破解，裡面有鹹濕對話。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

而主持人張雅琴也提到，目前傳出的消息，疑似有護理師、媒體工作者。鍾小平則是補充「女記者啦」，以及補充時間點，「就是當市長的時候，甚至當醫生的時候。」

對此，王浩宇則在臉書上表示，他向常出入88會館的長輩詢問，得知確實有在裡面看過柯文哲，「至於裡面玩什麼？大概就是你想的那樣，基本上陳佩琪會爆炸那種，不過我個人是覺得，攻擊這個點很沒意義。畢竟政治人物，很難迴避類似場合。」

此外，名嘴王瑞德也在節目《驚爆新聞線》透露，近日跟「科幻小說」的編劇者聊天，這名編劇者也有一支USB，內容解讀了約7、8成，其中救回了LINE的對話，這些簡訊內容非常驚爆，「跟男人有關係」。王瑞德最後補充，這些都是「科幻小說」的編劇者所說的，若有雷同、純屬巧合。

★未經判決確定，應視為無罪

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