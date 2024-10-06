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山陀兒重創台灣！　洪孟楷籲政院啓動「55億第二預備金」協助重建

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

山陀兒颱風重創台灣，南北部皆傳出嚴重災情。對此，國民黨立委洪孟楷今（6日）表示，今年度的第二預備金編列74億多，截至4日，還有55億餘元，最大筆花費是0403花蓮地震動用10億做觀光復甦。他強調，本次受創嚴重的高雄屏東尚有部分地區未恢復供電；而北海岸跟基隆等處，也因為超強降雨成災，呼籲政院立即啟動第二備金協助復原工作，才是真正把錢用在刀口上。

洪孟楷表示，山陀兒颱風造成的災害，是史上罕見，無論南部縣市連續四天停班停課、北海岸40年來不曾有過的豪大雨，都顯示極端氣候造成的天災，人類只能謙卑的面對。

洪孟楷指出，現在是積極恢復家園的工作，有些基礎設施需要補強之處，也需要中央地方一條心共同處理；今年度的第二預備金總共編列74億多元，截至10月4號為止，還有55億餘元。

洪孟楷認為，災害預備金就是用在不可抗力的天災狀況發生，救災視同作戰，政院應即刻啟用讓受創嚴重的四個縣市提出申請，趕快恢復家園，才是真正把錢用在刀口上。

洪孟楷強調，攤開第二預備金今年使用，最大筆是0403花蓮地震上動用了10億元做觀光復甦用途。而本次受創嚴重的高雄屏東，據媒體報導尚有部分地區未恢復供電；而北海岸跟基隆等處，也因為回馬槍的超強降雨，當地人表示過去4、50年來，從未經歷過如此重大的豪雨，部分河堤超過負荷坍崩、土石滑落等影響，皆需以最快速度補強、修復，以避免可能的二次傷害。

最後，洪孟楷呼籲，今日包括總統、行政院長都前往新北視察，共同生活在台灣這塊土地，沒有人希望看到災害的發生，更重要是第一時刻的家園重建需求，請即刻啟動預備金的規劃，聽取縣市政府的需求，盡速給予最實際的支持，這才是真正中央地方的齊心協力

▼洪孟楷指出「第二預備金」還剩餘55億，政院應用在災後復原。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷，點圖放大）

▲▼洪孟楷指出「第二預備金」政院應用在災後復原。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

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