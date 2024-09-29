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女模上海機場過檢「遭偷存照片」　噁安檢員「查個資」硬加微信

▲▼女模機場過安檢「遭偷存照片」　噁安檢員「查訂票個資」硬加微信。（圖／翻攝微博）

▲女模過安檢的照片被偷存。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名模特經紀人近日爆料，旗下一名女模在上海虹橋機場過安檢之後，照片被安檢人員偷偷存下，對方還查到訂票預留的電話，硬加好友想認識女模。事件曝光後，虹橋機場的安檢部門已將涉事的安檢人員開除。

根據《極目新聞》報導，該名經紀人26日在網路上發文指出，模特兒25日從上海飛廣州，26日就有人拿著過安檢的照片，根據訂票預留的電話，加了他的微信，「本來可能想直接加模特兒，但還好當初留的是我的電話。」

經紀人也貼出了聊天的截圖，對方表示，「昨天我朋友坐飛機碰到她，然後覺得她不錯，然後就找人查了聯繫方式，一看是您的，所以讓我來問問，她是有經紀人？還是說自己在運作？他本人您這邊有聯繫方式嗎？或者找誰可以聯繫到？麻煩。」

▼經紀人突被陌生人加好友，詢問女模的聯繫方式。（圖／翻攝微博）

▲▼女模機場過安檢「遭偷存照片」　噁安檢員「查訂票個資」硬加微信。（圖／翻攝微博）

經紀人說，照片看起來像是模特兒過安檢人臉識別時被拍的，懷疑是安檢人員所流出。

經紀人還說，這種想要騷擾模特兒的情況他們遇過非常多，但直接拿機場安檢照片來找人的是第一次遇到。

事件曝光後，經紀人很快收到虹橋機場安檢大隊隊長的電話，坦承有工作人員用私人手機號碼聯繫他，已將涉事人員開除處理。

虹橋機場的安檢部門也向《極目新聞》表示，透過輿情監控看到網友發文，內部開會通報後，已經與發文的網友聯繫過了，「安檢部門工作人員用私人號碼聯繫乘客的工作行為不太嚴謹。」

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