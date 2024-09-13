　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

麻煩調一下唄！　女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

記者魏有德／綜合報導

河北一名女子近日在家中打掃家務之際，突然聽見平時用於觀看家中小嬰兒狀況的「小米監視器」突然傳出陌生男子的聲音說，「麻煩調一下唄！」頓時讓她毛骨悚然，感覺十分不舒服。該名女子將影片放上網路後，讓不少「米粉」十分關心隱私的問題，引起輿論熱議。

▲河北一名女子家中的小米監視器出現陌生男子的聲音，讓她感到害怕。（圖／翻攝微博）

▲河北一名女子家中的小米監視器出現陌生男子的聲音，讓她感到害怕。（圖／翻攝微博，下同）

《紅星新聞》報導，經溝通，小米公司已經徵求用戶同意，取回設備並進行檢測，目前設備狀態一切正常。小米公司發言人官方微博聲明稱，後續會再次進行檢測，同時，也邀請第三方鑒定機構對該產品進行鑒定測試。

小米公司發言人聲明表示，經查實，相關視頻（影片）中出現的產品，根據用戶提供的訪問記錄截圖信息顯示，對應時段無人訪問。該型號攝像機（小米智能攝像機2雲台版）固件有聲音回聲消除功能（AEC），攝像機揚聲器發出的聲音被攝像機麥克風采集後會被回聲消除算法過濾掉，所以攝像機與手機對講過程中，不會把攝像機揚聲器播放的聲音錄製存儲。如果是本機發出的聲音，也不會被回放監測視頻錄製。

▲河北一名女子家中的小米監視器出現陌生男子的聲音，讓她感到害怕。（圖／翻攝微博）

聲明強調，該款攝像機及相關網路服務未被網路攻擊，任何未經授權的個人或設備均無法與該攝像機進行語音對話。與該攝像機語音對話的唯一方式是，通過米家App與攝像機建立的實時端到端加密通信通道進行，加密通道使用一次一密機制，並採用行業標準加密算法。

ET快訊
女警疑遭霸凌　衝上9樓被同事拉回
柯爸爸罹癌肺積水化療　醫推測第四期：狀況不是很好
超過5成民眾不認柯文哲遭政治迫害　民眾黨：檢調操縱讓輿論一面
吳謹言「腹部隆起」畫面流出！
快訊／雨彈升級！6縣市豪大雨特報
大蛇丸同框「前任」比愛心！　阿部瑪利亞送祝福：一輩子的朋友
快訊／新北驚見女焦屍！　暗巷內活活燒死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

德國軍艦將過航台灣海峽　陸外交部3度回應：台灣不是航行問題

外送員「車上猝死」畫面曝！日跑16小時　同行嘆：上月骨折還在送

俄副防長劍指美國：正挑起台灣周邊緊張局勢增長

國際新勢力「全球南方」崛起　解放軍學者諷美：拉攏還要求站隊

金價再創新高！　陸足金飾品每克漲到3478元…網：苦了結婚新人

麻煩調一下唄！　女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

10人公車下7人剩幾人「答案不是3」！全班50學生全錯…老師給答案

陸2025年起「漸進式」延遲法定退休年齡　15年內最多延到63歲退休

股價大跌超過3%！　貴州茅台一天市值「蒸發超過2582億元」

京東三年內六次加薪　目標10月起兩年內完成「年領20個月」以上

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

德國軍艦將過航台灣海峽　陸外交部3度回應：台灣不是航行問題

外送員「車上猝死」畫面曝！日跑16小時　同行嘆：上月骨折還在送

俄副防長劍指美國：正挑起台灣周邊緊張局勢增長

國際新勢力「全球南方」崛起　解放軍學者諷美：拉攏還要求站隊

金價再創新高！　陸足金飾品每克漲到3478元…網：苦了結婚新人

麻煩調一下唄！　女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

10人公車下7人剩幾人「答案不是3」！全班50學生全錯…老師給答案

陸2025年起「漸進式」延遲法定退休年齡　15年內最多延到63歲退休

股價大跌超過3%！　貴州茅台一天市值「蒸發超過2582億元」

京東三年內六次加薪　目標10月起兩年內完成「年領20個月」以上

參與製造業AI應用新潮流　貿協率11家業者參加芝加哥工具機展

「蘇格登醇金13年」打造夏日凍飲豐味　品嚐凍飲極致體驗

歐風玻璃屋藏身社區！老屋牛棚改造庭園咖啡廳　埔里下午茶小秘境

台南學生輔諮中心會議　教育局長鄭新輝勉勵輔導人員預祝中秋快樂

棒棒堂確定合體！王子「細節、時間點」全說了　曝忐忑心情：畢竟有過不愉快

蓮花「新電動跑車」預告9／16亮相！主打輕量化、對手是保時捷718

身分證拿出來！最低5折爽吃掛爐烤鴨　數字對中「9」吃到飽半價

做頭髮「要特別化妝嗎？」　過來人給建議：讓設計師知道怎樣適合

秒飛日本！夜晚看玉兔賞月　「台版兼六園」漫步落羽松超浪漫　　

德國軍艦將過航台灣海峽　陸外交部3度回應：台灣不是航行問題

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

大陸熱門新聞

10人公車下7人剩幾人「答案不是3」！老師給答案

小楊哥出軌還有內幕？女主播前老闆爆料

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

何雷：美對台不要有任何幻想、僥倖心理

麻煩調一下唄！ 女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

重慶無頷魚化石發現「人類四肢進化」線索 「腹側鰭褶」是關鍵

全紅嬋時隔2年回家了！激動與奶奶相擁

崩了！貴州茅台一天市值蒸發超過2582億

外送員「車上猝死」畫面曝！同行：骨折還在送

陸遊客西藏「巧遇」藏馬熊興奮餵食 專家提醒：敬而遠之

女子眼角竟掉出「74根眼睫毛」

王爺有辦喪禮怪癖！乾隆竟超愛

女教授創業賣藥 新藥未臨床被相中...賣329.8億拿下第一桶金

秀給你看！福建艦首公開電磁彈射控制台內部畫面 彈射按鈕也入鏡

更多熱門

相關新聞

日作家揭公車站牌都垃圾　台中環保局急清理

日作家揭公車站牌都垃圾　台中環保局急清理

定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」近日在粉專貼出一組照片，指出台中市北屯區1處公車站牌周遭有大量垃圾，引起網友討論，更有人說「丟臉丟到日本」、「令人心寒又丟臉」。對此，台中市政府環保局表示，接獲通報當天，即派員清理完畢，並於該處架設監視器2台，如發現民眾有亂丟垃圾等行為，將依法開罰1200元至6000元罰鍰。

男桃園登機行李留計程車　警1小時幫找回

男桃園登機行李留計程車　警1小時幫找回

偷拍病患胸照po網　護理師遭起訴

偷拍病患胸照po網　護理師遭起訴

金髮女「自帶蟑螂」騙吃霸王餐！全被監視器拍下

金髮女「自帶蟑螂」騙吃霸王餐！全被監視器拍下

監視器驚見妻子偷吃　夫氣炸提告求償150萬

監視器驚見妻子偷吃　夫氣炸提告求償150萬

關鍵字：

隱私小米監視器網路攻擊網路安全

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

男與女友戲水全裸墜樓亡　助興「孵蛋機」真實用途曝

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面