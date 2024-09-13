麻煩調一下唄！　女子聽到家中小米監視器有陌生男人說話

記者魏有德／綜合報導

河北一名女子近日在家中打掃家務之際，突然聽見平時用於觀看家中小嬰兒狀況的「小米監視器」突然傳出陌生男子的聲音說，「麻煩調一下唄！」頓時讓她毛骨悚然，感覺十分不舒服。該名女子將影片放上網路後，讓不少「米粉」十分關心隱私的問題，引起輿論熱議。

▲河北一名女子家中的小米監視器出現陌生男子的聲音，讓她感到害怕。（圖／翻攝微博，下同）

《紅星新聞》報導，經溝通，小米公司已經徵求用戶同意，取回設備並進行檢測，目前設備狀態一切正常。小米公司發言人官方微博聲明稱，後續會再次進行檢測，同時，也邀請第三方鑒定機構對該產品進行鑒定測試。

小米公司發言人聲明表示，經查實，相關視頻（影片）中出現的產品，根據用戶提供的訪問記錄截圖信息顯示，對應時段無人訪問。該型號攝像機（小米智能攝像機2雲台版）固件有聲音回聲消除功能（AEC），攝像機揚聲器發出的聲音被攝像機麥克風采集後會被回聲消除算法過濾掉，所以攝像機與手機對講過程中，不會把攝像機揚聲器播放的聲音錄製存儲。如果是本機發出的聲音，也不會被回放監測視頻錄製。

聲明強調，該款攝像機及相關網路服務未被網路攻擊，任何未經授權的個人或設備均無法與該攝像機進行語音對話。與該攝像機語音對話的唯一方式是，通過米家App與攝像機建立的實時端到端加密通信通道進行，加密通道使用一次一密機制，並採用行業標準加密算法。