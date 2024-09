億萬富豪傳授「成功必備1要素」　有了它輕鬆享受工作

▲印度裔的喬杜里,個人資產高達95億美元。(圖/翻攝zscaler.com)



記者吳美依/綜合報導

美國億萬富豪喬杜里(Jay Chaudhry)表示,成功所需要的特質就是「熱情」,當熱情成為動力時,「工作就會變成你的嗜好,因為你很享受」,最終啟動通往成功的骨牌效應。

喬杜里接受CNBC採訪時說,所謂熱情指的是「實現有意義事物的熱情」,由於熱情讓人渴望深刻投入,就能鼓勵你更努力工作、取得成果,這些成果又會讓你走得更遠,形成一種成功的骨牌效應。

相反地,如果人們缺乏熱情,不論擁有多少經驗都不重要,因為根本沒有內在動力去解決問題、繼續邁進,「你不會對工作感到興奮,而當你真的坐下來處理(工作)時,最終可能變得沒那麼愉快。」

