億萬富豪傳授「成功必備1要素」　有了它輕鬆享受工作

▲印度裔的喬杜里，個人資產高達95億美元。（圖／翻攝zscaler.com）



記者吳美依／綜合報導

美國億萬富豪喬杜里（Jay Chaudhry）表示，成功所需要的特質就是「熱情」，當熱情成為動力時，「工作就會變成你的嗜好，因為你很享受」，最終啟動通往成功的骨牌效應。

喬杜里接受CNBC採訪時說，所謂熱情指的是「實現有意義事物的熱情」，由於熱情讓人渴望深刻投入，就能鼓勵你更努力工作、取得成果，這些成果又會讓你走得更遠，形成一種成功的骨牌效應。

相反地，如果人們缺乏熱情，不論擁有多少經驗都不重要，因為根本沒有內在動力去解決問題、繼續邁進，「你不會對工作感到興奮，而當你真的坐下來處理（工作）時，最終可能變得沒那麼愉快。」

Zscaler founder and CEO Jay Chaudhry sat down with @CNBC to discuss the one trait it takes to succeed in business.



Read why a passion to achieve something meaningful makes all the difference in reaching success. https://t.co/KMlCNhpakA pic.twitter.com/0L957iA65N — Zscaler (@zscaler) September 16, 2024

對於66歲的喬杜里而言，熱情來自於「打造某種事物」的過程，他就熱愛為自己新創的公司奠定基礎，然後見證其成長，最後只想要再完成更多。

喬杜里1996年與妻子共同創立第一家公司SecureIT，2年後以7000萬美元的全股票交易售出。隨後，他又創立了AirDefense、CipherTrust和CoreHarbor三間公司，最終都被併購。

2008年，喬杜里創立了網路安全公司Zscaler，目前依然擔任執行長，截至9月19日市值高達253.1億美元（約新台幣8063億元）。而根據《富比士》的估計，喬杜里個人資產達到95億美元（約新台幣3026億元）。