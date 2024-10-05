印尼女與土豪遊客「閃婚」換聘金　17歲嫁50歲男5天後離婚

▲印尼部分最貧窮年輕女性與富有遊客舉行快速婚禮，以性換取現金。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

印尼村莊因富含當地的文化，因此吸引了許多遊客，其中中東遊客為多數，然而在山區度假勝地中，中介機構會介紹當地女性給男性遊客，建立臨時婚姻以換取聘禮，每次約300美元至500美元（約新台幣9600至16000元)，期間妻子會與丈夫發生性關係，而當丈夫結束旅行並離開該國時，婚姻關係就會被解除。據報導這種被稱為「美滿婚姻」的臨時安排已成為熱門產業，促進旅遊業和當地經濟發展。

據外媒報導，印尼部分最貧窮年輕女性與富有遊客舉行以性換取現金的快速婚禮。在當地山區度假勝地，中介機構介紹當地女性給男性遊客，幫助她們建立臨時婚姻，一旦雙方同意，他們就會舉行一場快速、非正式的婚禮，儀式結束後，男方需要向女方支付聘金，期間妻子會與丈夫發生性關係，當丈夫結束旅行並離開該國時，婚姻關係就會解除。

據《洛杉磯時報》報導，這種被稱為「美滿婚姻」的臨時安排已成為該國熱門產業，促進旅遊業和當地經濟發展。早期女孩是由家人或熟人介紹給遊客，如今則由機構處理，當地女性分享她從17歲起的經歷，透露每次婚姻她可以賺到300美元至500美元，她用這些錢來支付房租和照顧生病的祖父母，如今自己已經結婚超過15次，她的「丈夫」都是來自中東的遊客，她的第一個臨時丈夫是位來自沙烏地阿拉伯的50多歲遊客，男方支付了850美元（約新台幣27000元）的聘金，在經紀人和婚禮主持人分一杯羹後，她只剩下大約一半的聘金，婚禮5天後，男方飛回國兩人「離婚」。

這種被稱為「美滿婚姻」的安排，據說是什葉派伊斯蘭教文化的一部分。但這種做法不僅在網路上遭到譴責，大多數學者，包括許多什葉派伊斯蘭教的信仰者，也認為這種做法完全不可接受，印尼法律至今不承認此種婚姻，因為它們違背了婚姻基本目的，即建立穩定、長期家庭關係，且違反印尼婚姻法可能會有罰款、監禁等相關懲罰。

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