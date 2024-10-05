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南海捕魚遭痛毆4小時「船長被打昏」　越南漁民向中國人員下跪

▲▼ 2016年3月27日，越南漁民結束南海捕魚之後返回峴港Tho Quang港口，維修漁網。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲圖為越南漁民2016年3月27日結束南海捕魚之後返回越南。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳家倫河內5日專電

越南漁民日前在南海捕魚時遭中國執法力量持鐵棍痛毆，為了救治被打昏的船長，船員不得不向中方人員下跪。漁民表示，中國船隻近年在南海的殘暴程度加劇，讓他們很擔憂。

越南中部廣義省（Quang Ngai）10名漁民9月29日在南海西沙群島附近海域捕魚時，被中國船隻包夾及遭人員持鐵棍攻擊近4小時，越南漁船上的漁獲及設備都被搶走，價值約2萬美元（約新台幣64.5萬元）。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，事發後4天，船長阮清邊（Nguyen Thanh Bien）背後靠近肺部處還有兩道長長的瘀青、呼吸困難。他說：「我當船長超過10年，和中國船隻多次碰撞，但這次他們特別暴力，用鐵棍朝人亂打。」

阮清邊仔細地訴說事發經過，9月13日他與另外9名船員如常地從沙奇港（Sa Ky）出發前往西沙海域捕撈海鮮。一天後抵達了漁場，由於海象非常平靜，僅花半個月就捕獲了4噸的魚。

9月29日早上6時，當漁船距離燕鳥島（Chim Yen）約15海里時，阮清邊發現一艘高速行駛的鐵船朝他們航行而來。一小時後，鐵船追了上來，漁民這時才看清楚這艘一直追著他們的船隻為編號301的中國船。

鐵船不斷逼近漁船，接著放下兩艘小艇從左右兩邊包夾，鐵船則開到漁船前方阻攔去路。為了閃避阻擋，漁船不斷改變航行方向，中國隨即出動另一艘編號101的船隻並追加放下一艘小艇將漁船圍住。

網路上有消息指出，越南漁民指稱的兩艘中國鐵船分別是「三沙執法101」、「三沙執法301」，排水量各為1000噸與3000噸，皆由武昌造船廠為三沙市應急管理和綜合行政執法局建造。

越南漁船上的眾人開始設法突破包圍，47歲的黃進攻（Huynh Tien Cong）與34歲的阮商（Nguyen Thuong）分別前往船的左、右兩側觀察中國船隻動向並向阮清邊回報情況以助脫困。

一小時過後，約莫早上9時許，中國船隻上的人員以鉤子勾住漁船後，出動約40人從漁船左方攀爬闖入，拿著鐵棍就朝站在船身左側負責監看中方動態的船員阿功（Cong）一陣亂打，阿功的手腳被打到骨折。

阿功說：「他們用約1公尺長的鐵棍對著我的手腳猛打，我只能一直忍。」44歲的武文詩（Vo Van Thi）看到阿功被打跑上去幫忙解圍，自己的後背與雙腿也被打到都是瘀青。

這群中國人接著闖入駕駛艙，持棍棒痛擊阮清邊的背和肩膀，直到阮清邊整個人昏了過去。

阮商和其他在船右側的漁民們則被中方人員逼到船頭，接著遭鐵棍痛毆。阮商看到昏倒在駕駛艙裡的阮清邊，立刻向這群中國人下跪求情，希望先救治阮清邊，但未獲允許。

中方人員接著用蓋魚的帆布蒙住所有越南漁民的頭，再讓醫療人員檢查阮清邊的脈搏。與此同時，這群中國人沒收了船上的漁具和船員捕獲的4噸魚。阮商說：「他們只留下定位儀器，好讓我們能返回岸邊」。

當天下午1時，在搜刮完越南漁船上的所有東西後，中國方面透過翻譯人員要求漁民把船開回越南。漁船距離岸邊50海里時，漁民看到編號6001的越南海警船，阮清邊漸漸甦醒並打電話通報，獲得救治和包紮。

漁船9月29日晚間返回沙奇港。4名船員被送往廣義省綜合醫院治療。除了阮清邊住院治療外，阿功的傷勢也很嚴重，已轉至廣南省（Quang Nam）進行手術。

阮清邊表示，自己在西沙捕魚時被中國的船隻多次追撞，2009年他的船就被中國拖去海南島，他和幾名船員當時遭關押12天，家屬被迫匯款約1.4億越南盾（約新台幣18.2萬元）贖回他們。

阮商也曾在2009年被中國抓去關在海南島，當時他先回到越南籌錢贖回阮清邊。阮商2023年6月於海柱島（Hai Tru）附近再次遭中國襲擊。漁民們認為，中國船隻的殘暴程度不斷升級，這讓他們感到擔憂。（編輯：田瑞華）

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