以軍空襲！哈瑪斯軍事分支「卡桑旅」領導人一家四口亡

▲黎巴嫩持續遭以色列轟炸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列持續轟炸黎巴嫩，哈瑪斯附屬媒體Al-Aqsa TV於5日報導，轄下卡桑旅領導人賽義德阿塔拉阿里（Saeed Atallah Ali）及其3名家人，在以色列針對黎巴嫩北部的黎波里巴勒斯坦難民營的攻擊行動中身亡。

天空新聞、BBC等報導，卡桑旅是哈瑪斯軍事分支，也是近年在加薩走廊活動的最大、裝備最精良的民兵組織之一，在前一任領袖遭以軍擊殺後，由賽義德阿塔拉阿里接替擔任負責人。不過消息指，賽義德阿塔拉阿里命喪以軍攻擊，妻子阿札姆（Shaymaa Azzam）、女兒澤娜布（Zeinab）、女兒法蒂瑪（Fatima）一同喪生，外傳是以色列出動無人機襲擊，導致他們一家住處遭徹底破壞。

針對賽義德阿塔拉阿里身亡的相關消息，以軍尚未發表評論。目前哈瑪斯仍未尚未證實賽義德阿塔拉阿里的死訊，不過巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）透露，賽義德阿塔拉阿里一家四口已身亡。此前，卡桑旅宣稱對以色列特拉維夫槍擊事件負責。

卡桑旅先前的領袖是德伊夫（Mohammed Deif），他領導卡桑旅20多年，也是哈瑪斯2023年10月7日襲擊以色列的幕後策畫者之一，曾躲過以色列多次暗殺，是宛如九命怪貓的神祕人物，大多數時間都待在加薩的地下隧道內，躲避以軍攻擊、指揮哈馬斯行動，但已於今年7月遭以軍擊殺。