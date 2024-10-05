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1夜暴雨！金山長興宮「土石流埋掉一半」香爐險滅頂　恐怖畫面曝

記者郭世賢、郭玗潔／新北報導

山陀兒颱風外圍環流給台灣北海岸帶來驚人雨量，新北市北海岸地區4日午後持續降下暴雨，其中金山、萬里、石門、三芝及瑞芳等地區截至今（5日）已累積突破650毫米雨量，金山老街雨水淹到大腿處，金山長興宮更傳出土石流災情，廟門被泥水灌入，四周堆滿大批土石，景象相當駭人。

廟後方的民宅住戶受災嚴重，整個家埋在土石流裡，根本回不了家，屋主無奈表示「一輩子的心血大概就是沒有了」、「住了55年第一次發生這種情形」。

▲▼金山因豪雨大淹水，金山長興宮險遭土石流淹沒。（圖／郭世賢攝）
▲金山因豪雨大淹水，金山長興宮險遭土石流淹沒。（記者郭世賢攝）

受低氣壓影響，中央氣象署4日下午4時15分針對6縣市發布豪大雨特報，其中新北市金山區災情慘重，金山老街、金山鴨肉、金山菜市場等處大淹水，金山長興宮幾乎有一半淹在土石流之中，如今洪水退去，留下沖刷來的巨大土石，阻擋出路，上午由怪手開挖搶通。

▼金山長興宮災情慘重。（圖／@177301授權、記者郭世賢攝）

▲▼金山因豪雨大淹水，金山長興宮險遭土石流淹沒。（圖／@177301授權、記者郭世賢攝）

廟旁住家也災情慘重，四周仍堆積大量土石，流水湍急從住戶門口流過，整個家猶如置身在河流中。住戶許先生無奈表示，當時他不在家，但從監視器目睹從積水到土石流沖刷，一直到巨岩堆積在家門口，「覺得一輩子的心血大概就是沒有了」，他住了55年從沒遇過這種情形，現在也要等石頭清運完才能回家，只能先暫住兒女家。

▼金山長興宮後方民宅災情慘重，家被土石流掩埋，許先生有家歸不得。（記者郭世賢翻攝）

▲▼金山因豪雨大淹水，金山長興宮險遭土石流淹沒。（記者郭世賢翻攝）

▲▼金山因豪雨大淹水，金山長興宮險遭土石流淹沒。（記者郭世賢翻攝）

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