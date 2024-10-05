扛行李搭新幹線「觀光客1亂象」惹怒日本人！一票點頭：沒水準

▲觀光客亂象讓日本人頭痛。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

隨著日圓不斷貶值的刺激之下，赴日旅遊的人數已經超車疫情前，不過因為旅客過多，已嚴重影響到當地人生活，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」指出，有網友抱怨，預訂了JR新幹線最後一排的座位，但椅子後面卻塞滿行李箱，影響到他的座位，提醒旅客不要放，卻被嗆「Who cares？」

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」在臉書發文，有乘客抱怨，預訂了JR新幹線最後一排的座位，椅子後面卻被行李塞滿滿，不能把座椅往後調整，一名乘客又放了行李箱，便告知「這裡是預訂者的空間，請帶回自己的座位」，卻被對方嗆「Who cares？I don't care」。「魚漿夫婦」直呼「看到這個真的很頭痛啊」，希望JR新幹線可以正視此問題。

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貼文曝光，網友直呼「我會直接把行李箱全部拉出來，然後坐好，等其他人發現」、「下一站幫他丟下車就好了，他自己說他不care的」、「外國人去到日本，就會以為日本沒人懂英文就開始來亂」、「下一站幫他的行李先下車放生，跟著這種主人沒前途，算是做個好事」、「行李也應該編碼對號入座才行」。

還有網友分享，「曾經遇過同樣狀況，有成功請對方拿走」、「有在JR東海遇到過，車長也是不想解決問題」、「先前搭乘新幹線，沒有買到行李位，也是把行李放到自己座位，列車長看見了就把我們的行李推到列車長休息室，真是甘心（台語，貼心）」、「我也曾經這樣跟一位歐美人士用英文說這邊是需要預定的，幸好對方有聽進去」。