駕駛「限速50km開到121km」挨罰1.6萬　1理由提告慘敗

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿祥（化名）去年7月初開車行經新北市浮洲橋，限速50公里，卻開到時速121公里，因而挨罰1.6萬元罰鍰，他不滿提出行政訴訟，認為取締執法地點距離「警52」標誌已超過500公尺，不符合法定可以取締的範圍。台北高等行政法院法官勘驗相關證據之後，發現並無阿祥主張的情況，最終僅裁定撤銷記違規點數的部分，其餘駁回。

▲阿祥開車超速，挨罰1.6萬元罰鍰。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿祥去年7月初開車行經新北市浮洲橋，該路段限速50公里，他卻被警員測到時速達121公里，超速71公里，因而挨罰1.6萬元罰鍰、記違規點數3點、吊扣汽車牌照6個月，還要參加道路交通安全講習。

阿祥不滿提出行政訴訟，他強調，實際測量案發時的取締執法地點，相距「警52」標誌已超過500公尺，不符合法定可以取締的範圍。

新北市政府交通事件裁決處則表示，事發路段確實設有最高限速50公里「限5」、預告前方有測速取締「警52」等標誌，且標誌均清晰可見，沒有遭到遮蔽，距離部分也符合道交條例第7條之2第3項所訂的「100公尺以上、300公尺以下」標準。

台北高等行政法院法官檢視採證照片、測速照相警告牌面設置地點照片、員警職務報告、現場圖等證據，發現警員當時是手持式雷達測速儀，位置在浮洲橋人行道接縫處朝車尾測速，測距131.4公尺，距離警員13公尺處設有「警52」標誌，警示牌面距離阿祥違規發生地點大約為143公尺。

法官認為，阿祥在違規行為發生地點前的一般道路100至300公尺內，就能明顯看到設置測速取締標誌，警方依法取締開罰並無不妥，只是本案非當場舉發，依據修正後的法規規定，不得記違規點數，最終僅裁定撤銷原處分記違規點數的部分，其餘駁回，全案仍可上訴。