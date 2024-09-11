　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前面2車都過了「行人沒動」　駕駛跟著衝下場挨罰6千元

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿榮（化名）去年9月間開車行經新北市中和區某路口，因為沒有暫停禮讓行人遭檢舉，挨罰6000元罰鍰；他不滿提出行政訴訟，強調當時視野遭路口停放車輛阻擋，加上看見前面2台車都通過了，行人均沒有動，他才繼續前進。但台北高等行政法院法官審理之後，認為阿榮違規事證明確，最終裁定駁回告訴。

仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路（示意圖／ETtoday資料照）

▲阿榮因為沒有禮讓行人，挨罰6000元。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

判決書中記載，去年9月間阿榮開車行經新北市中和區某路口，因「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」遭檢舉，警方查證之後認為違規屬實，於是製單開罰6000元罰鍰，同時還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

阿榮不滿提出行政訴訟，他強調，該路口沒有號誌燈，左右兩側皆有停車，不僅縮減用路人進入路口的距離，也遮擋到視線，他直到駛入路口處才看見行人，當時前方已有2台車通過，行人仍停在行人穿越道上，他見行人停頓才繼續前進，當時他與行人之間距離大約3個枕木紋。

新北市政府交通事件裁決處則表示，阿榮未優先禮讓行人，他的車輛當時與行人相距離大約2個枕木紋，明顯未符合3個枕木紋的認定基準範圍；況且行人站在行人穿越道上，是因為沒有車輛禮讓無法通行，而非有意靜止不動，當時行人的位置接近車道中央，阿榮應當沒有「視線受阻擋而無法看見行人」的可能，可見阿榮違規事實明確，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官當庭檢視檢舉影片，發現阿榮的車輛在接近行人穿越道時，沒有明顯停等或減速，車輛進入行人穿越道之後，與行人之間的距離未滿3組枕木紋。

法官認為，阿榮通過路口時，證據影片畫面中已經可以看見有行人站在行人穿越道上，現場並無視線遭遮擋的狀況發生，阿榮卻沒有禮讓行人先行通過，行人當下靜止不動，是因為包含阿榮在內的駕駛都沒有禮讓，才無法通過路口，最終不採信阿榮的說詞，並認定本案違規事證明確，裁定駁回，全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／雨彈開炸！16縣市大雨特報　下到晚上
爆料翻車！張啓楷要北檢快約談于北辰　嗆NCC不作為就「刪光預
江蕙抗癌9年　醫：失聲是重大警訊
21歲男慘了！撞「千萬邁巴赫」　驚人維修費曝
他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔　PTT炸鍋：今年這樣是對的
柯文哲去幾次陶朱隱園？　鍾小平爆3次：市長任內、選總統時
快訊／美國大選辯論會　CNN最新民調出爐！
林襄脫到剩內衣「一轉身更猛」！　透視小丁看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

緝毒犬出動！金門機場加重打擊毒品　警、巡聯合查緝

自撞號誌桿畫面曝！基隆男疑疲勞駕駛閃神　零件噴飛女行人遭殃

停車37hrs拒繳1480！23歲黃牌騎士嫌貴　鑽缺口落跑下場曝

越籍男泥醉臥路邊　同鄉載派出所求助...警一招找到友人

熱過頭！高雄小客車「引擎發爐」燒起來　駕駛聞燒焦味驚逃

全台掃黑！南警抓54人10羈押　揪出廢棄物亂倒綠能光電場集團

合庫證科長一招炒作「冷門CB」　有業績還爽撈1884萬下場出爐

高雄婚紗名店燒光！遭爆料「2樓變4樓」　市府證實：列管中違建

電商女王控前婆婆侵入住宅　元祖食品創辦人張秀琬判拘30天

車牌被扣！台中天兵男「借一塊來掛」　險害父母成小偷

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

緝毒犬出動！金門機場加重打擊毒品　警、巡聯合查緝

自撞號誌桿畫面曝！基隆男疑疲勞駕駛閃神　零件噴飛女行人遭殃

停車37hrs拒繳1480！23歲黃牌騎士嫌貴　鑽缺口落跑下場曝

越籍男泥醉臥路邊　同鄉載派出所求助...警一招找到友人

熱過頭！高雄小客車「引擎發爐」燒起來　駕駛聞燒焦味驚逃

全台掃黑！南警抓54人10羈押　揪出廢棄物亂倒綠能光電場集團

合庫證科長一招炒作「冷門CB」　有業績還爽撈1884萬下場出爐

高雄婚紗名店燒光！遭爆料「2樓變4樓」　市府證實：列管中違建

電商女王控前婆婆侵入住宅　元祖食品創辦人張秀琬判拘30天

車牌被扣！台中天兵男「借一塊來掛」　險害父母成小偷

美選辯論談台灣晶片　經長郭智輝：誰當選都不影響經貿政策

1月才結婚！日聲優演員夫妻「互控施暴」　曾吵到警察來…當場分居

快訊／雨彈開炸！16縣市大雨特報　下到晚上

林俊傑潮牌店前腳撤東區　摩曼頓月砸100萬秒接手

緝毒犬出動！金門機場加重打擊毒品　警、巡聯合查緝

台灣國際水週海內外企業精銳盡出　展現水資源產業強勁動能

自撞號誌桿畫面曝！基隆男疑疲勞駕駛閃神　零件噴飛女行人遭殃

藏壽司13款Tsum Tsum扭蛋9／19登場　4家主題店打卡抽雙鍊組

河南女求安慰「要抱抱睡」　被男友拒絕後墜亡！家屬提告男方索賠

「台鐵便當物語展」東京開幕　經典排骨飯進軍日本

社會熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

女記者被質疑陪睡　今將提告蔡正元

「ATM存619萬」違背常理　陳佩琪及3兒女恐列洗錢被告

飛官尋獲！妻曾發文：看似光環的職業有多少心酸

「惡漢屠殺4警」大案！　高雄夜間巡邏反喪命

柯文哲「陶朱隱園」獨會沈慶京　隔天掉手機

高雄婚紗名店全面燃燒！3店貓慘死...損失破2億

沈慶京今被二度提訊開庭　坐輪椅現身

幻象飛官彈射落海！院方：整個過程很幸運

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

即／新竹馬偕兒醫v.s京華城　竹檢：查無違法已結案

快訊／幻象2000墜海飛官最新情況！　送院畫面曝光

即／黃子佼被控性侵「泳裝少女」　北檢不起訴

更多熱門

相關新聞

超速71km挨罰1.6萬　他1理由提告慘敗

超速71km挨罰1.6萬　他1理由提告慘敗

駕駛阿祥（化名）去年7月初開車行經新北市浮洲橋，限速50公里，卻開到時速121公里，因而挨罰1.6萬元罰鍰，他不滿提出行政訴訟，認為取締執法地點距離「警52」標誌已超過500公尺，不符合法定可以取締的範圍。台北高等行政法院法官勘驗相關證據之後，發現並無阿祥主張的情況，最終僅裁定撤銷記違規點數的部分，其餘駁回。

打翻咖啡急剎挨罰1.8萬　駕駛提告吞敗

打翻咖啡急剎挨罰1.8萬　駕駛提告吞敗

停紅燈手機響了駕駛挨罰3千　獲判免罰

停紅燈手機響了駕駛挨罰3千　獲判免罰

駕駛嚇到打錯檔　停7秒挨罰2.4萬

駕駛嚇到打錯檔　停7秒挨罰2.4萬

路口「唯一沒禮讓家人」　他挨罰傻眼

路口「唯一沒禮讓家人」　他挨罰傻眼

關鍵字：

台北高等行政法院

讀者迴響

熱門新聞

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

女記者被質疑陪睡　今將提告蔡正元

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

「ATM存619萬」違背常理　陳佩琪及3兒女恐列洗錢被告

飛官尋獲！妻曾發文：看似光環的職業有多少心酸

蘋果敗訴定讞　須補繳4620億稅金

更多

最夯影音

更多

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面