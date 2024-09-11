前面2車都過了「行人沒動」　駕駛跟著衝下場挨罰6千元

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿榮（化名）去年9月間開車行經新北市中和區某路口，因為沒有暫停禮讓行人遭檢舉，挨罰6000元罰鍰；他不滿提出行政訴訟，強調當時視野遭路口停放車輛阻擋，加上看見前面2台車都通過了，行人均沒有動，他才繼續前進。但台北高等行政法院法官審理之後，認為阿榮違規事證明確，最終裁定駁回告訴。

▲阿榮因為沒有禮讓行人，挨罰6000元。（示意圖／ETtoday資料照，非本案事發路口。）

判決書中記載，去年9月間阿榮開車行經新北市中和區某路口，因「駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」遭檢舉，警方查證之後認為違規屬實，於是製單開罰6000元罰鍰，同時還要記違規點數3點、參加道路交通安全講習。

阿榮不滿提出行政訴訟，他強調，該路口沒有號誌燈，左右兩側皆有停車，不僅縮減用路人進入路口的距離，也遮擋到視線，他直到駛入路口處才看見行人，當時前方已有2台車通過，行人仍停在行人穿越道上，他見行人停頓才繼續前進，當時他與行人之間距離大約3個枕木紋。

新北市政府交通事件裁決處則表示，阿榮未優先禮讓行人，他的車輛當時與行人相距離大約2個枕木紋，明顯未符合3個枕木紋的認定基準範圍；況且行人站在行人穿越道上，是因為沒有車輛禮讓無法通行，而非有意靜止不動，當時行人的位置接近車道中央，阿榮應當沒有「視線受阻擋而無法看見行人」的可能，可見阿榮違規事實明確，依法開罰並無不妥。

台北高等行政法院法官當庭檢視檢舉影片，發現阿榮的車輛在接近行人穿越道時，沒有明顯停等或減速，車輛進入行人穿越道之後，與行人之間的距離未滿3組枕木紋。

法官認為，阿榮通過路口時，證據影片畫面中已經可以看見有行人站在行人穿越道上，現場並無視線遭遮擋的狀況發生，阿榮卻沒有禮讓行人先行通過，行人當下靜止不動，是因為包含阿榮在內的駕駛都沒有禮讓，才無法通過路口，最終不採信阿榮的說詞，並認定本案違規事證明確，裁定駁回，全案仍可上訴。