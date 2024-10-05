快訊／台東航空站分駐所驚傳槍響！　52歲警濺血急送醫

▲航警局台東航空站分駐所員警清槍走火，右小指受傷。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



記者楊漢聲、黃資真／台東報導

航警局台東航空站分駐所今(5日)上午8時許驚傳槍響！1名52歲曹姓員警在所內進行手槍保養時，疑似未注意手槍內還有子彈，誤扣板機造成右小指受傷，所幸送往馬偕台東分院救治後並無大礙。

初步了解，曹男清槍不慎開槍擊發，造成右手小指受傷，所內同仁聽聞巨大槍響隨即前往查看，並隨即聯繫豐年機場護理師進行治療包紮，再由救護車送醫，過程中曹員意識清醒，被問及傷勢點頭表示「還好」，所幸並無大礙。