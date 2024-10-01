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所長抓女毒蟲殉職！「喪屍煙油、煙彈」滲透全台　警7個月逮15案

▲▼新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行，不幸殉職。（合成圖／記者陳以昇攝、記者陳以昇翻攝）

▲新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫遭女毒蟲駕車拖行，不幸殉職。（合成圖／記者陳以昇攝、記者陳以昇翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

去年起在中國大陸盛行的毒煙彈，俗稱「喪屍煙彈」的「依托米酯」逐漸入侵台灣，儼然成為電子煙彈的主流商品，更時常在各大新聞上出現。新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫9月30日執勤時，遭有毒品、侵占前科的30歲陳姓女駕駛拖行撞擊護欄而死，陳女身上也被搜出稱「喪屍煙油」。

清水派出所所長劉宗鑫9月30日深夜11時許，與同仁在金城路二段發現一台違停的可疑車輛，走到該車駕駛座側時，瞄到車內有一瓶喪屍煙油，隨即要求陳姓女駕駛下車，並抓住其方向盤，要防止陳女逃脫。豈料，陳女心虛加速逃逸，並拖行劉姓所長拖行500公尺，再讓劉姓所長撞擊施工護欄，見對方鬆手後加速逃逸。

劉姓所長全身多處骨折、頭部受到重創，雖經緊急送醫搶救，仍不幸於1日凌晨宣告不治。警方循線在土城區中央路二段查獲陳女，並將其逮捕，並在陳女的包包內找到一瓶約30毫升的喪屍煙油、安非他命，後續將依刑法第135條妨害公務致死罪將其送辦。

▲▼他口袋藏安毒，車廂又藏含有依托咪酯的「喪屍煙彈」。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲含有依托咪酯的「喪屍煙彈」。(圖／記者邱中岳翻攝）

「喪屍煙油」、「喪屍煙彈」在台禍害已深，今年開始就陸續發生多起案件：

4月，桃園地檢署檢察官高健祐指揮新北市調查處在中壢區龍慈路附近民宅，查獲29歲之彭姓、黃姓男子涉嫌製造毒品，現場查獲K他命、丙二醇等原料之電子煙油近10公斤、現金20萬4000元等。

7月3日，刑事局分析TikTok社群平台，透過「爺叔煙彈王」追查，於台中市南屯區逮捕34歲劉姓男子，並陸續查獲1.3公斤依托米酯原料，經計算可填充1.5萬顆煙彈，以每顆2千元售價計算，總計這批喪屍煙彈原料市價超過新台幣3千萬元。

7月13日，新北市三重區一名25歲黃姓男子吸食新興毒品「喪屍煙彈」毒品、開車上路，逆向撞死28歲執勤員警黃瑋震。

7月20日，北市警局南港分局舊庄派出所警員，在一名行跡詭異的24歲楊姓騎士身上、車廂搜出安非他命、喪屍煙油，且對方供稱喪屍煙彈每顆2000元就能買到。

7月30日，北市警局信義分局在29歲的夏姓男子與其27歲陳姓女友位於新北市石碇山區的老家中，找到2把改造手槍、60顆子彈及11公升調和好的「喪屍煙油」以及其他原料，若每顆2000元計算，市值達上千萬元。

8月04日，台南一名31歲吳姓男子購客製化車牌避稅逃取締，被警方攔查後，在車上搜到第二級毒品咖啡包、第三級毒品K他命及俗稱「喪屍煙彈」（依托咪酯）的電子煙彈。

8月12日，高雄一名29歲林姓男子住處被搜出「喪屍煙彈」的三級毒品依托咪酯煙彈54顆，同時還起獲M16衝鋒槍2支、彈匣3個、步槍彈250餘顆。

8月22日，北市信義分局逮捕陳姓犯嫌涉嫌販賣毒品，追查到20歲的周姓中盤毒梟，並在北市南港區、新北汐止區的倉庫搜索到喪屍煙彈的依托咪酯煙油3.6公斤，市值約360萬，另外還查扣k他命、咖啡包以及手機等證物。

8月27日，海巡署苗栗查緝隊、苗栗和基隆警方組成專案小組，在苗栗縣竹南鎮濱海的長青之森停車場、新北市板橋區的毒品加工廠查獲1.3公斤餘毒品、機具等證物，總計查獲毒品7,459.9公克，分裝電子煙機72具、混和煙油彈14,970顆等，全案查獲「依托咪酯」數量約可製成85,000顆煙油彈。

9月14日，新北金山分局警方臨檢時，發現游姓男貨車駕駛神色恍惚，且還有吸毒前科，於車內查獲二級毒品安非他命、三級毒品「喪屍煙彈」。

9月16日，新竹34歲男子疑似施用俗稱「喪屍煙彈」，駕駛賓士逆向闖紅燈，撞上放學過馬路的學童和機車，導致至少1人死亡、6人受傷，事後蹲在路邊抽菸。

9月19日，台中市一名26歲邱姓男駕駛偏移車道撞上2台賓士，主動向員警交出3包安毒跟3顆「喪屍煙彈」。

9月27日，新北市一名60歲劉姓男子精神恍惚，將車停在馬路中央，經警方詢問後口袋掉出「喪屍煙彈」。

9月30日，新北市土城分局清水派出所所長38歲劉宗鑫，攔查違停車輛時，遭30歲女毒蟲陳嘉瑩拖行500公尺，撞上施工護欄重傷殉職。陳嘉瑩包包內也被搜出「喪屍煙彈」。

10月1日，嘉義縣水上分局臨檢時，也傳出員警遭毒蟲駕車衝撞，導致1名員警受傷，幸好送醫後並無大礙。該名駕駛的車上也被起獲喪屍煙彈、K他命咖啡包等。

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