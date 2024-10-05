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台北市最後貧民窟！　單親媽5小孩全是不同爸

為解決安康社區的問題，北市政府也在2012年起陸續拆除安康平宅，改建社會公共住宅。（圖／報系資料照）

▲為解決安康社區的問題，北市政府也在2012年起陸續拆除安康平宅，改建社會公共住宅。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市最後貧民窟「安康社區」過去提供低收入戶免費借住，依據每戶家庭經濟條件，每戶每月僅需支付1000元以下的管理費，住著約2500多人，在2012年全面改建，但安康社區的孩子們卻並沒有隨著社區的拆遷而消失，混亂社區遺留下的人與問題依然存在。「微光盒子」台灣兒少玩心教育協會創辦人蕭羣諭，透過在街頭與孩子聊天建立關係，曾有孩子因經濟環境不佳，身上散發味道被排擠霸凌，在進入微光後才卸下心房無奈表示「如果可以誰不想當正常人？」

安康社區的居民多由單親、隔代教養、越南華僑、原住民、身心障礙等家庭組成，成員複雜，也因此逐漸成為治安毒瘤，自成一格對外自稱「安康幫」，吸毒、幫派、竊盜、打架、家暴層出不窮，是派出所過去首要重點關注對象，曾有資深派出所員警表示，「派出所缺什麼績效，只要進去安康社區走一圈就都有了」。

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正因為安康社區組成的複雜性，讓在這裡誕生的每一個孩子都有不同的故事，有父母雙雙吸毒，卻為了領取補助選擇懷孕生子，等到孩子呱呱墜地後全然不顧，任由孩子自生自滅，讓孩子從出生的那一刻光是生存就得耗盡全力，才能勉強讓自己溫飽，甚至有的孩子對父母來說，就連呼吸都是一種錯誤。

蕭羣諭說，這群孩子光是活著就已拚盡全力，何談要他們學會社會化、情緒穩定，微光所做的是陪伴，讓他們也能有機會被愛一次。（圖／翻攝自微光盒子臉書粉專）

▲蕭羣諭說，這群孩子光是活著就已拚盡全力，何談要他們學會社會化、情緒穩定，微光所做的是陪伴，讓他們也能有機會被愛一次。

有知情人士曾指出，過去曾遇過一個單親母親獨自養育5名孩子，但這5個孩子全來自不同父親，母親為了溫飽不時會有小偷小竊，小孩耳濡目染之下也有樣學樣，甚至也有青少女為了換取穩定的經濟來源，自願下海性交易，或在包養網上尋找乾爹。

微光盒子的創辦人蕭羣諭表示，這群孩子長期生活在毒性環境裡，腦袋中的警鈴24小時不間斷的響著，因此出現偏差行為，在校園邊緣遊走，「只要我先攻擊別人，別人就不會攻擊我」，這樣的觀念甚至會一路伴隨他們至成年，每個人都因各種不同的童年創傷無法做情緒調節與人際互動，渴望與人連結、有歸屬感，卻始終不得其門而入，從而形成無法打破惡性循環，最終成為自己小時候最討厭的人，喪失對生活的動力與生命的熱愛，全因「不去做就不用看到自己爛」。

蕭羣諭說，他想做的不是單純社工，是要讓孩子知道有個地方會永遠有人，「人生總要被好好愛一次」，他和協會的所有工作人員都會陪著他們一起去面對、去經歷，最終要的是「你可以犯錯，但犯錯不代表你整個人都錯了」，儘管理想很美好，在實行的過程中也曾遇到挫折，他也曾在解救遭到家暴的三姊妹，事後卻被姊妹的父親怒告誘拐兒童，報警要求協會不得再與姊妹花接觸，讓他氣得和姊妹父親大吵，事後三姊妹偷偷和他說，「謝謝你為我生氣」，讓她得以找到堅持下去的動力。

微光盒子創辦人蕭羣諭說，他想做的不只是社工，而是一個和孩子一起生活的人，讓他們知道永遠有個地方可以回來。（圖／翻攝自微光盒子臉書粉專）

▲微光盒子創辦人蕭羣諭說，他想做的不只是社工，而是一個和孩子一起生活的人，讓他們知道永遠有個地方可以回來。

對蕭羣諭來說，他和孩子們之間不只是單純的社工與個案的關聯，微光盒子要成為和孩子們「一起生活的人」，孩子的課業問題固然重要，「文山區有5個兒少據點，其中有4個在做課輔」，他想做的是陪伴在孩子身旁，和他們一起培養適應能力，調節他們的童年創傷，儘管家庭破碎不堪，但仍有人願意好好愛一次他們。

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