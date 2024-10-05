兒中獎10萬給媽媽！大姑怨「為何不拿去繳學費？」她傻眼：住海邊

▲一名人妻的兒子刮刮樂刮中10萬元要把獎金給她，大姑卻質問為何不把錢拿去付學費，讓她感到不受尊重。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

女人結婚最怕婆媳問題或難相處姑嫂！最近有一名人妻在網路上抒發心情，過年時她的兒子玩刮刮樂中10萬元，丈夫平時不給家用，因此夫妻倆討論後獎金歸她；怎料，大姑卻質問人妻兒子「為何給媽媽？不繳學費？」，害兒子聽了一頭霧水，人妻也傻眼隔空喊話大姑請尊重他們一家人。

有一名人妻3日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文指出，某年過年時她的兒子玩刮刮樂中了10萬元獎金，扣稅後實領約8萬元，她的丈夫平時沒給家用，都是她自己賺錢幫忙養家；因此夫妻倆討論後，決定把兒子這筆刮刮樂獎金給她。

[廣告]請繼續往下閱讀...

豈料，大姑輾轉得知這件事情，竟跑去質問她的兒子，「為什麼要給媽媽？」、「為什麼沒有拿去付學費？」劈頭就是一連串疑問，害她的兒子被問到啞口無言，一頭霧水的樣子看得她這個媽媽也很難受。

人妻在文中提到，她在家裡聽得一清二楚，只覺得大姑的一席話讓她很無言，懷疑她是住海邊「管很大」，更傻眼表示，「如果妳心疼弟弟付學費，那妳當初應該多買一些保險套給他，不要生孩子吧」，不然應該阻止他娶老婆，就能省更多。最後人妻隔空喊話，請大姑明白弟弟都結婚成家，「可以尊重別人的家庭財務獨立的自由？」

貼文一出底下有許多網友替人妻抱不平，「當下就該嗆妳大姑啊」、「又不是用到她的錢」、「關她屁事」、「下次刮中自己留著就好不用全家都知道」、「下次直接嗆姑，妳弟弟沒付家用，妳要幫忙付嗎？不然就閉嘴」。不過也有網友表示，「小孩刮中的我會幫小孩開戶存起來」、「可以把小孩刮中的獎金存入孩子的帳戶，之後拿來繳孩子的學費和補習費，但菇類（大姑）管太寬了吧」。

延伸閱讀

▸ 基隆前議長宋瑋莉勘災疑P圖被抓包！她糗爆秒刪文 網友調侃「雲端勘災」

▸ 安泰醫院9死！病患摸黑臉貼地爬出逃生 員工胞兄悲認屍：弟說醫院比家重要

▸ 快訊／最新風雨預測出爐！明天「北北基12縣市」達停班課標準