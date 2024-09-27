陸今恢復福建團客赴金旅遊　陸委會：申請數量少暫以「專案審查」

▲福建省公安廳出入境管理局今最新公告恢復受理福建居民申請自由行或團體旅遊赴金門觀光。（圖／台商提供）

記者任以芳／廈門-台北報導

福建省公安廳出入境管理局今（27）日最新公告，從2024年9月27日起恢復受理福建居民申請自由行或團體旅遊赴金門觀光。對於陸客團貨自由行到金門觀光，我方是否以恢復以往「落地簽」？陸委會今回應，「陸客赴金目前以『專案審查』為主，因申請數量少，等恢復一定規模和程度，會做調整。」

福建省公安廳出入境管理局今最新公告，今天起恢復受理福建省戶籍居民和居住證持有人赴金門旅遊簽注申請。上述人員可以向福建省公安機關出入境管理部門申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽注」或者「團隊旅遊簽注」，搭乘「小三通」航線經五通、石芽口岸出境，並在停留期限內從上述口岸入境返回。

由於近期赴金門的兩個陸團，一個是大陸廈門踩線團，於本月18日赴金門進行3天考察；另一個是廈門赴金門首發團22人於22日經「小三通」到金門展開2天1夜的觀光，我方對於上述團都是以「審批」方式進入金門觀光。面對未來陸客團持續增多情況，我方是否恢復以往「落地簽」？

陸委會之前除了多次表示歡迎陸客到來，針對入台簽證政策，「陸客到金門旅遊目前以『專案審查』為主，因為申請數量少，等待陸方團客或自由行達到一定規模和程度，會做滾動式檢討與調整。」

▲福建省公安出入境管理局公告內容。（圖／台商提供）

根據大陸規定，赴金旅遊需要「兩證一簽」，申辦「大陸居民往來台灣通行證」工作日需要七天時間，個人或團體簽證需要4個工作日，團簽需要旅行社辦理。

大陸相關旅遊資訊公眾號也分享辦理入台簽證須知，福建省居民可以在微信公眾號「廈門出入境」預約前往辦理新證

或簽注。只能在縣市級出入境窗口辦理，比如廈門只能到鎮海路或五通碼頭出入境。

辦理簽證必須本人攜帶身份證和大通證窗口辦理或加簽，先前大陸推出的自助機暫時無法辦理，只能走人工公道申請，個人簽注（G簽）可跟團也可以自由行，團隊旅遊簽（L簽），規定只能跟團走，團進團出。

疫情結束後，大陸方面一直未開放陸客自由行和團客，直到今年4月先解禁福建省居民先到馬祖旅遊，8月底文旅部再次宣布近期內開放福建勝居民赴金門旅遊，直到今天才正式宣布自由行和陸客團可以辦理赴金門簽證，

國民黨立委陳玉珍今接受《東森新媒體ETtoday》訪問也指出， 大陸宣布恢復福建居民申請赴金門簽證，象徵大陸對台旅遊開始逐步開放，這是很好開始，希望兩岸越走越順，金廈越走越好。

陳玉珍進一步說，「依照大陸做事慣例都是循序漸進，希望接下來希望其他海西四省（粵、贛、浙）逐步放開，甚至擴大到大陸其他省份可以到福建延伸赴台旅遊，對於兩岸觀光都是好事，也能促進直航班次或航點增加。」

談及兩岸情勢，陳玉珍也說，兩岸還是有對話的可能性，「金門模式」是很好的開始和方式，因為賴政府與對岸幾乎沒有溝通，只能靠民意代表或民間團體、台商各界來爭取，比如這次恢復金馬觀光，金門是很重要緩衝和溝通角色，預料「金門模式」未來4年將是很重要溝通管道。