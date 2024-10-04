台東YouBike 2.0來了！120站進駐1120輛　推動綠色運輸新風貌

▲台東YouBike 2.0來了。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東為了推動綠色交通、提升市民生活品質並促進縣內觀光，將正式導入YouBike公共自行車系統，爭取建置120站租賃站，560輛YouBike 2.0及560輛YouBike 2.0E電輔車，台東縣政府表示，優先規劃建置在人口密集的台東市區及鄰近觀光地區，包含關山、卑南、鹿野、池上鄉等，此一重要政策推動，將有助於降低空氣污染，實現節能減碳的目標，推動臺東邁向永續發展。

台東縣長饒慶鈴表示，響應淨零排放的全球趨勢，縣府團隊加快腳步推動公共自行車系統的建置及營運管理計畫，現已確認由微笑單車團隊負責台東縣公共自行車服務，未來縣府也會持續鼓勵民眾在日常通勤中選擇更環保的綠色運具，同時也將吸引更多遊客體驗台東的綠色旅遊。

台東縣環保局指出，為因應現代科技的市場需求以及綠色運具的普及，建置YouBike 2.0系統是縣府響應綠色運輸政策重要的一步，其中包含白黃配色的YouBike 2.0車輛及白橘配色的YouBike 2.0E電輔車，兩種車輛皆配置「智慧車機」提供電子票證及手機掃碼等多元租借方式，方便民眾快速借還車。

站點設計則採「無電輕樁」，使租賃站設置更快速、更靈活，能深入巷弄。此外，首要建置區域將以台東市人口集中或生活機能地區為主，不僅涵蓋市區的交通動線，也將延伸至台東的主要景點及民生要點，預計年底前將至少達成10站租賃站及100輛自行車(YouBike 2.0共70輛，YouBike 2.0E共30輛)的建置目標，並於明年更將提供累積達86站租賃站及800輛自行車(其中含240輛YouBike 2.0E電輔車)上線服務，藉由公共自行車系統建置，將有助於推廣低碳出行及綠色旅遊，實踐慢經濟、慢生活、漫文化，邁向綠色城市。

環保局長郭建成進一步說明，剩餘的34站(320輛YouBike 2.0E電輔車)將於115年完成建置，可望進一步提升自行車普及及使用率。在環保減碳方面，台東地處自然環境優美的區域，導入YouBike後，將減少燃油機動車輛的使用，降低碳排放，進一步保護縣內的空氣品質與生態環境。未來民眾除了可利用YouBike實踐綠色出行外，亦可藉由下載YouBike減碳存摺查看自身的減碳成效，並有機會參加相關減碳活動。