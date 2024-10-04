男打臨工扛1家4口生活　染A流感併肺炎亡…枋寮警募款送暖

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超發動捐款助馮家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春日鄉馮姓男子以打臨工扛起一家四口生計，日前感染A型流感併發肺炎不幸死亡，其妻無法負擔喪葬費用及家計，枋寮警分局員警得知結合善心人士發動捐款，共捐得5萬2000元，希望幫助他家暫度難關。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超日前由屏東縣議會議員周陳曉玟得知，春日鄉馮姓男子日前因A型流感併發肺炎不幸過世，馮男生前僅以打臨工維生，扛起一家四口經濟負擔，收入十分不穩定，如今突然過世，讓其妻無法負擔家中生活費及孩童醫藥費，更是無法負擔龐大喪葬費用，十分需要外界伸出援手。

歸崇派出所了解情形後，便主動與善心團體「部落心」裡面成員民間友人，陳丁士、黃鈴雅、陳詰文、席家文、潘美秀、林輝星、林沐軒、林姿儀、林鐘財、楊淑金、李岳憑、蔡妙珍、黃慶隆、黃子喬、黃乙欣、黃之嫻、許志龍、蔡慶銘、王怡仁、潘旻慶、張嘉芸、詹健聖、呂玉田、林淑娟、柳采婕、余素貞、林素珍、楊美娟、彭佑民、陳建和、孫梅芳、劉棋煥、許展榮、張玉貞、周信宏、林明風、郭杏蘭、林冠吟、黃于倢、呂秀勸、鄭雅芬、吳金泉、吳政雨、吳悠、黃千益、尤秀卿與本所同仁陳啟超、王邦任、梁棠碩、羅昱廷共同集資新臺幣5萬2,000元捐助善款，發揮拋磚引玉之精神，幫助渡過燃眉之急，並期盼能幫助更多人。

枋寮分局長林俊雄肯定歸崇所同仁充分發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，展現警察身為人民保母之善行義風，深值肯定與讚譽，值得同仁學習。