波音又出包！客機滑行中「發動機起火」　184人急從滑梯逃生

義大利南部布林底西機場(Brindisi)3日又有波音飛機發生意外,歐洲最大廉航「瑞安航空」(Ryanair)一架飛往杜林(Turin)的班機在起飛時突然起火,導致機場被關閉,機上184名乘客和機組人員緊急使用滑梯撤離,所幸這起意外並未造成人員傷亡事件。

綜合CNN與當地媒體報導,機場發布聲明指出,事發當時,這架編號為FR8826的班機正在飛機跑道上滑行準備起飛,豈料機組人員卻突然發現機翼的發動機起火冒煙,於是機長當即決定停止飛行,並要求機組人員立刻放下滑梯,緊急疏散所有乘客。

