波音又出包！客機滑行中「發動機起火」　184人急從滑梯逃生

▲瑞恩航空一架波音客機在起飛前突然起火，機上184人緊急從滑梯逃生。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

義大利南部布林底西機場（Brindisi）3日又有波音飛機發生意外，歐洲最大廉航「瑞安航空」（Ryanair）一架飛往杜林（Turin）的班機在起飛時突然起火，導致機場被關閉，機上184名乘客和機組人員緊急使用滑梯撤離，所幸這起意外並未造成人員傷亡事件。

綜合CNN與當地媒體報導，機場發布聲明指出，事發當時，這架編號為FR8826的班機正在飛機跑道上滑行準備起飛，豈料機組人員卻突然發現機翼的發動機起火冒煙，於是機長當即決定停止飛行，並要求機組人員立刻放下滑梯，緊急疏散所有乘客。

Well done to colleagues today in Brindisi.



Dealing with an engine fire on take off, they will have practiced it many times in the simulator, however for real is a different matter.



Excellent evacuation, managed by all crew.#aviation #boeing #ryanair pic.twitter.com/GjjOn027aR — Plane Driver Plane Talker (@stopclimbFL200) October 3, 2024

報導稱，機上184名乘客與機組人員都已通過滑梯安全撤離，消防當局也在第一時間迅速趕赴現場。目前，當局仍在對起火的引擎進行冷卻作業，確保火勢被徹底控制。機場技術人員也對跑道進行了檢查，確保其安全性和後續的使用。

受影響的乘客在安全下機後，已被安排改搭其他班機前往目的地，機場也在緊急關閉3小時後重新開放。幸運的是，沒有人在這起事件中受傷。