　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球暖化太熱了！冰河萬年雪融化　義大利瑞士重劃部分國界

▲▼馬特洪峰（Matterhorn Peak）。（圖／達志影像／美聯社）

▲受全球暖化影響，義大利和瑞士同意變更馬特洪峰下的邊界。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

人類燃燒化石燃料產生過多溫室氣體，從義大利和瑞士原本用來標記「楚河漢界」的冰河融化殆盡而不得不重劃部分國界一事，不難看出暖化對全球帶來的巨變。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，義大利和瑞士已同意變更象徵性地標、阿爾卑斯山脈最高峰之一馬特洪峰（Matterhorn Peak）下的邊界。

儘管國家邊界往往被認定是固定不變的，瑞士和義大利邊境大部分地區卻是由冰河和萬年雪所界定。瑞士政府上週發布聲明表示，「冰河融化影響下，自然元素隨之演變，並重新定義了國家邊界」。

變更邊界早於2023年便已取得協議，瑞士政府上個月27日正式批准，義大利則還在跑程序，一旦雙方都簽字，就會對外公布協議內容，並讓各界一覽新邊界細節。

歐洲是全球暖化速度最快的洲，而當地冰河出現的變化顯而易見。

在瑞士，冰河融化速度之快，去年一口氣消失4%的體積，僅次於2022年寫下的6%紀錄。

而冰河消融的趨勢毫無停下來的跡象。

即使採取最具雄心的行動，全球或許有高達半數的冰河將於2100年消失殆盡，並引發骨牌效應。

其一是讓環境更加不穩，更容易出現危險土石流和崩塌事故。2022年期間，義大利的阿爾卑斯山區發生冰河崩塌，奪走11條人命。

其二，冰河的消融，讓1986年獨自在馬特洪山附近健行時失蹤的登山客遺骸，於去年重見天日。

最後，隨著冰河退縮，它們也逐漸失去了供應淡水的重要作用，恐讓熱浪期間水資源短缺的問題更加嚴重。

蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）冰河學家赫斯（Matthias Huss）告訴CNN說，國與國之間邊界改變，只是冰河消融的「一個小小副作用」，但當人們看到這件事「可以直接影響世界地圖」，有助於大大提高全球暖化影響的能見度。

ET快訊
山陀兒龜速　學者：停班1日經濟產值損失300億
快訊／山陀兒小跑步逼近！高雄明顯風雨來了　已釀2283戶停電
明天是否停班課　各縣市宣布時間一次看
預言「北北基再2天颱風假」！游淑慧：今停班課，之後怎能不停
北北基桃明再放假？　蔣萬安喊「監控路徑」：這颱風確實非常多變
快訊／風雨變大了！高雄漢神2館緊急宣布閉店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

回收撿到這幅畫「老婆狂嫌好可怕」　竟是2.1億畢卡索真跡

英航飛杜拜驚見「伊朗狂射飛彈」火球衝天際！　直擊畫面曝光

全球暖化太熱了！冰河萬年雪融化　義大利瑞士重劃部分國界

日17歲少女飯店「遭男絞殺」！　監視器拍下1小時20分關鍵空白

暗諷川普太老？　賀錦麗陣營新廣告：他心跳一停「換范斯當總統」

美副總統辯論「5政策對比」1次看　華茲、范斯互轟爭議議題

以色列報復下一步？　紐時驚曝「恐打擊伊朗核設施」

快訊／宮崎機場「滑行道」爆炸原因曝！　挖出226kg美製未爆彈

愛愛玩過頭！俄男「玻璃罐塞肛門」卡住慘就醫　還拉出保險套

快訊／以軍加派第36師進入黎巴嫩！　與真主黨激烈交火

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

回收撿到這幅畫「老婆狂嫌好可怕」　竟是2.1億畢卡索真跡

英航飛杜拜驚見「伊朗狂射飛彈」火球衝天際！　直擊畫面曝光

全球暖化太熱了！冰河萬年雪融化　義大利瑞士重劃部分國界

日17歲少女飯店「遭男絞殺」！　監視器拍下1小時20分關鍵空白

暗諷川普太老？　賀錦麗陣營新廣告：他心跳一停「換范斯當總統」

美副總統辯論「5政策對比」1次看　華茲、范斯互轟爭議議題

以色列報復下一步？　紐時驚曝「恐打擊伊朗核設施」

快訊／宮崎機場「滑行道」爆炸原因曝！　挖出226kg美製未爆彈

愛愛玩過頭！俄男「玻璃罐塞肛門」卡住慘就醫　還拉出保險套

快訊／以軍加派第36師進入黎巴嫩！　與真主黨激烈交火

風雨大！台東台9線379k路樹倒塌　警即時排除

山陀兒來襲「愛車泡水全險不賠」！除了甲乙丙式還要知道天災險

【瑪法達星座運勢】雙魚座　10.02~10.08

山陀兒快來了！南投預防性撤離190居民　勸147名登山客下山

沒被湖人交易還確保先發　羅素突道歉：某些時刻缺乏職業精神

不斷更新／即時金馬61入圍名單就看《ETtoday星光雲》！

【瑪法達星座運勢】水瓶座　10.02~10.08

山陀兒狂襲屏東停電12134戶　台電冒險搶修畫面曝...已復電9成

【瑪法達星座運勢】魔羯座　10.02~10.08

憂山陀兒影響「護國神山」！台積電「淡定回1句」...震驚外媒

鴨子「吃雞」大作戰...狗狗慘叫　男網友：隔著螢幕都感覺到痛

國際熱門新聞

即／宮崎機場滑行道爆炸！挖出226kg未爆彈

日本氣象廳「大改預測路徑」！山陀兒不走S型了

AV女優浮屍港口　前一晚參加遊艇趴

龜速山陀兒！日氣象廳：周六才到台灣北部

以色列恐攻7死8傷　「輕軌上開槍」月台滿地屍

伊朗射飛彈　以國全境發布空襲警報

山陀兒停滯　日氣象廳估4日從台灣北部出海

即／宮崎機場傳爆炸！滑行道坍塌

目標F-35　伊朗飛彈狂轟以軍基地畫面曝

世界級拳王身中7槍！　洛杉磯自家門前遭射殺亡

伊朗彈道飛彈炸向摩薩德！　影片曝光

空襲以色列！　納坦雅胡：伊朗犯下大錯將會付出代價

白宮：伊朗在準備朝以色列射彈道飛彈

伊朗飛彈空襲以色列！　中東衝突擴大

更多熱門

相關新聞

瑞士幼兒園遭襲　23歲中國男子持刀砍傷3童

瑞士幼兒園遭襲　23歲中國男子持刀砍傷3童

瑞士蘇黎世一間托兒所發生砍人事件，有一名23歲中國籍男子持刀襲擊當地一間日托中心，造成3名孩童受傷，其中1名男童傷勢嚴重，目前行兇男子已遭逮捕，目前尚不清楚行兇動機。

台大解謎40萬年前「最熱暖期」成因　研究團隊：海洋暖化累積導致

台大解謎40萬年前「最熱暖期」成因　研究團隊：海洋暖化累積導致

義大利慢食全球年會開幕　讓世界看見台東

義大利慢食全球年會開幕　讓世界看見台東

國際慢食台東分會進軍義大利　展現12年成果

國際慢食台東分會進軍義大利　展現12年成果

老婦陳屍家中　兒受訪自爆：我殺的

老婦陳屍家中　兒受訪自爆：我殺的

關鍵字：

義大利瑞士冰河萬年雪溫室氣體全球暖化Matterhorn Peak

讀者迴響

熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

快訊／台北達標！18縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報曝

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

山陀兒動了！下午開始加快腳步　粉專示警：風雨會更加有感

文大生火鍋店「爽挖整桶冰淇淋」惹怒店家　校方帶學生前往致歉

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面