「整形馬拉松」出人命！她8小時狂動6次手術　吐血痛苦身亡

▲24歲的薇薇安在整形手術後身亡。（圖／翻攝自Facebook／Viviane Lira ）



記者吳美依／綜合報導

巴西塞阿拉州（Ceara）一名24歲女子接受「馬拉松式整形」，在短短8小時內進行了6次不同的整形手術，結果引發嚴重併發症，在歷經吐血及呼吸困難等症狀之後，依然不治身亡。

G1、太陽報等外媒報導，薇薇安（Viviane Lira Monte）透過網路找到這名醫師，支付4萬（約新台幣23.5萬元），於8月31日接受一系列整形手術，包括縮胸，腹部、手臂、背部與下巴抽脂，豐唇及豐臀，只住院一天就被安排回家。

未料，薇薇安術後情況持續惡化，儘管被緊急送醫，甚至住進加護病房，仍在搶救20多天後，於9月22日宣告不治，死因為腹部嚴重感染引發的心臟衰竭。

丈夫雷南（Renan Santiago）傷心欲絕表示，妻子接受手術後，出現嚴重的發炎與感染，一度吐血、無法呼吸。儘管醫護人員「設法使她甦醒過來，也給她插管，但她就是沒辦法挺過來。我們看著她漸漸死去。」

雷南指控，這名醫師祭出優惠，誘導患者接受更多手術，卻在病患術後狀況不佳時神隱，直到薇薇安死前幾小時，才終於現身加護病房。

醫師被媒體問及此案時，拒絕公開回應。警方也認為此案確實有可疑之處，已經展開調查。