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英18歲「K奶正妹」動縮乳手術！乳頭潰爛化膿　嚴重感染長硬塊

▲▼英18歲「K奶正妹」動縮乳手術！乳頭爛掉。（圖／翻攝自X）

▲佩奇的胸部至今仍留下硬塊。（圖／翻攝自X，下同）

記者王佩翊／編譯

英國一名護士對自己的K罩杯胸部不甚滿意，因此在18歲時貸款8000英鎊（約新台幣33萬元），到一間私人診所進行縮胸手術，想將胸部縮小至D罩杯，沒想到術後她的傷口卻在返家途中撕裂，導致她血流如注。事後乳頭因嚴重感染化膿腐爛，必須服用30多個療程的抗生素，胸部也因為脂肪壞死留下一顆高爾夫球大小的腫塊。

根據《每日星報》報導，佩奇（Paige Harvey）自青春期發育後，巨大的胸部造成她嚴重的背痛與皮膚撕裂痛，因此她在18歲下定決心，借錢到一間私人診所進行縮胸手術。

佩奇表示，手術後僅2個小時，她就被診所員工匆忙趕出院，當時她的麻藥甚至都沒有退，只能由她的母親開車送她回家。然而在回家路上，她的傷口突然爆開，血流不止。她直言，當時的她「就坐在血泊中」。

儘管診所一再保證她的恢復狀況良好，但佩奇表示，她的乳房在術後嚴重感染，導致她不得不服用超過30個療程的抗生素。她更拿出術後照片，從照片中可以看到，她的胸部嚴重感染，尤其是乳頭，化膿腐爛。

如今已21歲的佩奇說，手術後這3年來，她飽受劇烈疼痛的折磨，乳房內還形成1顆高爾夫球大小的腫塊。根據醫生診斷，這個腫塊是由於脂肪壞死導致。

佩奇的腋下至今仍有不明腫塊，目前還在檢查。不過她懷疑，這也是該場手術的後遺症。替她動刀的私人診所是佩奇透過網路找到的，而夢想成為急診醫護人員的佩奇也勸告那些考慮縮胸的人，一定要事先做好功課，並盡量透過國民健保系統進行手術，不要像她一樣找私人診所，才能確保出現問題能獲得妥善照顧。

▲▼英18歲「K奶正妹」動縮乳手術！乳頭爛掉。（圖／翻攝自X）

佩奇談及自己術前的感受時說，「我當時很興奮，甚至不覺得緊張，只是覺得自己準備好了。」她回憶起手術後約2小時，她被診所通知可以出院，母親來接她回家。然而，在回家途中她突然發現衣服上滲出了大量血跡，母親當時崩潰大哭。她們隨即致電診所，但對方卻只是表示，「沒問題，回家休息就好」。

術後1周，佩奇回到診所更換敷料，雖然被告知「一切正常」，但她很快開始感到不適。2周後，佩奇的胸部開始滲出液體且瘀青，經檢查後確認傷口感染，並開始服用抗生素。然而狀況並未好轉，感染擴散至整個胸部，乳房組織甚至被侵蝕，乳頭也嚴重腐爛。她說，「整個胸部又黃又黑，嚴重瘀青，乳頭的一半都不見了，因為感染正在侵蝕我的胸部。」

雖然佩奇最終克服了感染的問題，但是仍然遺留下大量後遺症，包含胸部和腋下的腫塊。不僅如此，當初她已經說好要將胸部縮小至D罩杯，但至今她還是H罩杯，讓她痛批診所的處理方式非常不負責任。

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