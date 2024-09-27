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大脖子症怎麼辦？甲狀腺結節消融治療免開刀　幾無傷口後遺症

▲女病患右側5.15公分結節微波消融前，超音波影像。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

女病患右側5.15公分結節微波消融前，超音波影像。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日前，一位51歲女性病人因頸部中間部位腫大，前往花蓮慈濟醫院影像醫學部施于泰醫師門診，經以超音波檢查，發現右邊有一5.15公分結節，另一個結節靠近甲狀腺峽部約2.99公分；在以細胞學穿刺檢查後為良性結節。病人在接受甲狀腺消融術治療後，隔天即出院恢復正常生活，且一週後回診已明顯消腫，無副作用發生。

甲狀腺位在頸部下方兩側，形狀就像一隻蝴蝶的內分泌腺體，蝴蝶的兩邊翅膀就是甲狀腺的左右兩葉，蝴蝶的身體就是甲狀腺兩葉的峽部，負責分泌甲狀腺荷爾蒙，主要功用是促進新陳代謝、增進生長發育、維持中樞神經的運作、增加組織對交感神經刺激的反應等。

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▲女病患右側5.15公分結節微波消融前，超音波影像。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

右側甲狀腺5.15公分結節微波消融後超音波影像。

正常人的甲狀腺功能隨著年齡、性別及環境改變而發生變化，一旦甲狀腺出現體積過大、過小、產生節結，或在脖子摸起來有腫塊等症狀，施于泰醫師建議，若家族有甲狀腺疾病史的民眾，最好能盡早就醫並定期追蹤；無家族史，也建議35歲起自費檢查，以超音波掃描加上細胞學採樣，就可確定結節是否為惡性，檢查時間短，費用也在數百元之間。

▲女病患右側5.15公分結節微波消融前，超音波影像。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

右側甲狀腺峽部2.99公分結節消融前超音波影像。

過去因為大部分的病人多等到甲狀腺結節壓迫食道、氣管，造成吞嚥、呼吸困難時，才到急診就醫，甚至須緊急插管治療；施于泰醫師提到，這就是俗稱的「大脖子」病，傳統治療須全身麻醉、外科手術治療，需住院多天，且術後傷口會留疤，以及易造成副甲狀腺功能低下併發症。

▲女病患右側5.15公分結節微波消融前，超音波影像。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

右側 峽部2.99公分結節消融後超音波影像。

花蓮慈院2023年9月引進甲狀腺消融術，透過射頻（RFA）、微波（MWA）、酒精等方式可消融良性結節與囊腫。甲狀腺結節消融過程，病患需局部麻醉以保持清醒，並盡量避免吞嚥口水產生震動，施于泰醫師指出，主治醫師會不定時跟病人說話，確保病人聲帶不受影響。時間約需半小時至一個小時，消融針傷口約筆尖大小，可保留甲狀腺，治療效果和傳統開刀一樣。且在過消融程中有顯影劑影像評估消融狀況，可避免副甲狀腺低下後遺症發生。如果患者對於「大脖子」外觀在意，或是經醫師評估有壓迫症狀，可考慮接受甲狀腺消融治療。

▲女病患右側5.15公分結節微波消融前，超音波影像。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

施于泰醫師表示，患者對於「大脖子」外觀在意，或是有壓迫症狀，可考慮接受甲狀腺消融治療。

施于泰醫師指出，消融是目前被廣為應用在處理良性結節的一項技術，透過消融針插入結節後，可發出射頻電流或微波加熱；微波加熱因具有更高的能量密度，適合5公分以上較大或複雜的結節。目前已有多位病人在花蓮慈院接受甲狀腺消融術治療，復原狀況良好，且無相關後遺症。

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