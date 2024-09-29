486先生肩膀動刀　暴瘦模樣曝！術後「只能坐著睡」：元氣大傷

▲486先生身形明顯消瘦。（圖／翻攝自陳延昶FB）



記者施怡妏／綜合報導

知名團購電商老闆486先生（陳延昶）因為肩膀沾黏嚴重，已影響到生活，於是到醫院做微創顯微手術，把沾黏都切掉，手術後的每一天都是坐著睡覺，非常難受，對頸椎很痛苦，且坐久了屁股也很疼痛，為了不影響傷口癒合，血糖絕對不能升高，住院後整個人瘦了一圈，不禁感嘆「元氣大傷」。

陳延昶在粉專發文，分享術後恢復狀況，躺著睡會壓迫到肩膀傷口，所以每天都是坐著睡，頸椎很不舒服，屁股也非常疼痛，沒辦法好好睡覺，「整個人都不舒服，然後在超級疲累當中，又迷迷糊糊地又睡了一下下，我這輩子都沒想到，我有一天會坐著睡覺。」

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陳延昶昨天出院回到家，雖然一樣腰酸背痛，但精神好了不少，右手跟左手都進步了一點點。他也提到，為了不影響傷口癒合，血糖絕對不能升高，甜食不能吃，澱粉也要少碰，這段期間也瘦了不少，整個人瘦了一大圈，「已經很瘦的我，這幾天住院更瘦了。」

▲為了不讓血糖升高，吃了豆腐+醬油。（圖／翻攝自陳延昶FB）



他坦言，儘管這次是微創手術，每一邊都有四個1公分大傷口，辦理出院時，醫療費用竟高達45萬元，「連櫃檯的小姐都嚇到了，一直要我們確定一下」，但這只是一部分的金額，因為碰到假日，最終的費用得等到醫師上班後才能確認，「想不到一輩子省吃儉用的我，這次的開刀居然如此的豪邁大手筆，當場震住了現場所有繳費的人。」

他坦言，目前會在家中休養，暫時停止所有的活動，感謝所有親朋好友的關心，也謝謝醫護人員的照顧，「這幾天大家的留言我都有看，因為雙手傷口的關係，所以可能沒有辦法一一去按讚，但是所有朋友的留言我都有看，也非常感謝。」