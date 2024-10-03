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安泰醫院大火　衛福部：66人後送屏東7院所、5人在加護

▲▼屏東東港安泰醫院火警8死。（圖／民眾提供）

▲屏東東港安泰醫院火警。（圖／民眾提供）

記者洪巧藍／台北報導

山陀兒颱風影響台灣，而今（3）日國內陸續傳出2起醫院火警，分別是屏東東港的安泰醫院與基隆長庚醫院。衛生福利部表示，安泰醫院已經後送66名病患到縣內7家醫院，其中有5人在加護病房收治，高雄有8家醫院正在待命協助。至於基隆長庚醫院目前零傷亡，衛福部會持續追蹤。

衛福部表示，屏東縣衛生局於10月3日早上7時58分接獲消防局通知安泰醫院疑似配電盤起火消息，立即回報中央，隨即啟動大量傷患機制。醫事司司長劉越萍表示，截至中午12時45分，已經後送66名傷病到屏東縣內的7家醫院，包含輔英科技大學附設醫院、枋寮醫院、屏東基督教醫院、屏東榮民總醫院、部立屏東醫院、寶健醫院、潮州安泰醫院。

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根據緊急醫療管理系統資訊，66名傷病中檢傷一級14人、二級15人、三級23人、五級14人，目前有63人繼續留院。其中5人加護病房（部屏1.屏基1.枋寮3）、一般病房25人（寶建4.潮安9.屏基4.枋寮4.輔英4）、急診留觀23人（屏榮2.潮安3.屏基3.輔英15）、其他4人（寶建4）、看診中5人（部屏5），正持續監控中。

劉越萍也提到，有部分比較嚴重病患仍在安泰醫院急診處置，而高雄市衛生局已啟動急救責任醫院待命收治病人，並派遣救護車及醫護人力至安泰醫院協助，包含8家醫院有6名醫師、9名護理師、8名EMT在院待命協助。

衛福部長邱泰源表示，「衛福部會全力協助，無論傷患身上是否有健保卡，請先安心就醫。至於死者部分，我們也將啟動社工司關懷方案協助家屬。」

至於基隆長庚火警，院方表示，今日12時29分發現機房管道間冒煙，就立即啟動相關防災機制，現場疏散76名病人、通報消防局及衛生局，目前所有病人安全，相關冒煙原因無法排除為連日大雨造成機房線路短路冒煙。院方已再全面巡檢有無其他漏水點，相關原因以消防主管機關調查為主。

衛福部表示，基隆長庚醫院火災目前零傷亡，醫院回報加護病房病患都沒問題，洗腎病患都前往其他院區都可以處理，衛福部會持續追蹤。

▲▼屏東東港安泰醫院發生火警，醫護、病患緊急疏散 。（圖／民眾提供）

▲屏東東港安泰醫院發生火警，醫護、病患緊急疏散 。（圖／民眾提供）

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