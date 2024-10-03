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社會 社會焦點 保障人權

台中3死火警...愛犬遭鐵鍊拴住逃不了　燒到只剩部分骨骸

▲▼ 。（圖／）

▲台中3死火警，負責人飼養的愛犬遭鐵鍊（紅圈處）拴住，當場被燒死。（圖／翻攝Facebook／台中市義勇消防特搜大隊西屯分隊，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區沙發工廠昨日發生嚴重火警，奪走3條人命。警消在打火時發現現場有犬隻，但遭到鐵鍊拴住，無法逃生，被活活燒死。根據照片顯示，狗兒已經被燒到嚴重碳化、蜷曲在地，連骨架都快燒沒了，只留下少部分骨骸，相當驚悚。家屬今日也證實，廠區有飼養犬隻。按照常理推算，狗兒發現異狀大多會吠叫，無奈當下眾人沒有聽聞，造成3人喪身火場。

回顧案情，台中消防昨日5時許接獲通報，立即派遣30輛各式消防車、84名消防員到場搶救，現場為2層樓鐵皮建築竄出火煙，火勢在7時14分控制、9時1分熄滅。現場燃燒面積約2000平方公尺，該工廠郭姓負責人在第一時間逃出，被送到台中榮總，但是郭妻、郭子以及姪子不幸罹難，起火原因仍待調查釐清。

台中市長盧秀燕昨天表示，因為家具工廠裡面有很多易燃物品，導致火災很大、很快；跟家屬了解後得知，郭家總共有5個兄弟姊妹，其中4個是姊姊，只有一位弟弟（罹難者之一），郭母在中秋節中風，一家人因住家要爬樓梯不方便，才會臨時搬到工廠居住。

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