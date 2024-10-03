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山陀兒狂虐「高雄大樓都在晃」以為地震　網崩潰：透天也在晃

▲▼ 。（圖／翻攝自我是高雄人）

▲民眾拍下家裡狂晃。（圖／翻攝自我是高雄人）

網搜小組／劉維榛報導

山陀兒12點40分於高雄小港登陸，高雄港破紀錄測得17級強陣風，強度能直接把「整排電線桿吹斷」。一名高雄網友哀喊，自家大樓感覺不斷晃動，「這是我錯覺還是大樓真的會晃啊？」底下引來當地人崩潰回應，「好像地震QQ，晃加風聲超可怕」、「真的會晃...感覺電力也不是很穩」。

南部進入山陀兒猛烈風雨搖滾區，一名網友在PTT高雄板表示，家裡位在三民區大昌路上，住在的10樓，讓他嚇壞直呼，「乾...颱風靠北大的，除了窗戶一直震之外，我覺得整個樓都有一點晃，這是我錯覺還是大樓真的會晃啊？有人也覺得大樓在晃嗎？」

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文章曝光後，全場也頭暈回報，「同樣覺得大樓在晃」、「真的會晃...感覺電力也不是很穩」、「會有暈車感，但現在吃小白兔應該壓不下去了」、「十樓好晃，坐下就像地震一樣，可怕」、「正常！五甲高樓層也是晃」、「三民後驛11F也在晃」、「苓雅九樓晃」、「真的在晃，跟地震一樣，水都在搖」、「超晃好像在坐高鐵」、「小朋友一直跟我說馬桶水怎麼一直在晃」、「好像地震QQ，晃加風聲超可怕」。

甚至有居民驚喊，連最貼近地面的透天同樣在晃，「透天真的會晃阿，我在1樓椅子上，以為地震上八卦找文」、「透天也在晃」、「不要說大樓，大寮連五樓透天都在晃」。

粉專《高雄好過日》指出，南高雄高層住宅已經被強風吹拂搖晃3小時，在裡面都會頭暈，接下來有機會喘息一下。但就算接下來暫時風雨略小，之後還是會碰上颱風南側的眼牆，雖然結構會比上午減弱，仍請大家小心，盡量勿在室外活動。市區道路上目前有樹枝、看板、甚至靠港區有貨櫃傾倒，務必注意安全。

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