陷假投資陷阱！與「理財專員」面交8次　彰化男慘噴近千萬

▲警方逮捕詐騙車手。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1名男子加入某投資公司的LINE群組後，便被慫恿進行大額投資，對方以「高獲利、穩賺不賠」的話術誘惑，前後與對方共進行8次面交，付了近千萬元，直到得知獲利遲遲未兌現時，才恍然意識到自己遭到詐騙，警方據報後，日前埋伏在超商，趁詐團取錢車手現身與男子面交時將人逮捕送辦。

彰化警分局中正派出所，日前接獲ㄧ名50多歲男子報案，進行初步了解，發現該男子共遭8次詐騙，損失近千萬元，詐騙集團都佯裝成「理財專員」的型態與該男子約定面交，但時間點，車手都刻意選在午夜時分的一家連鎖咖啡店進行交易，這不尋常的舉動，立即引起警方的高度警覺。

▲警方從車手身上搜出現金及收據等證物。（圖／記者唐詠絮翻攝）

日前詐騙集團成員又佯裝成「理財專員」，再度與男子聯繫投資，警方並準備了300萬元玩具鈔，並約定在彰化市某超商內進行第9次面交，趁詐團車手出面取款時一擁而上，車手當場驚呆、不知所措，警方為防止車手逃逸並大聲喝斥，成功將40歲車手當場壓制，起出手機、收據、工作牌等證物，並依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

分局長廖志明表示，民眾面對來歷不明的投資機會或網路平台時，應保持高度警覺，切勿輕信「快速致富」的承諾。如有任何疑慮，應立即撥打110報案，或透過165反詐騙專線向警方求助，以確保個人財產安全，避免成為下一個詐騙案的受害者。