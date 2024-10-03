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山陀兒龜速！王功颳狂風「漁港1攤獨撐」　下午大潮恐海水倒灌

▲山陀兒來襲彰化王功漁港僅1攤商營業。（圖／民眾提供）

▲山陀兒來襲彰化王功漁港空無一人。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

山陀兒「龜速」襲台，彰化連續2天放颱風假，沿海地區自昨(2日)起颳起陣陣強風，風力強到連成年男子走路都很困難，整個漁港空蕩一片，美食攤商區僅剩一家蚵仔煎業者獨撐，老闆超無奈的說，其實是趕訂單，有顧客預訂300多顆蚵仔包以及蝦仁包，趁著沒有遊客趕緊炸包趕出貨，如果有零星客人來，就當作加減賺。

▲山陀兒來襲彰化王功漁港僅1攤商營業。（圖／民眾提供）

▲山陀兒來襲彰化王功漁港僅1攤商營業。（圖／民眾提供）

今天上午王功漁港，依舊是狂風呼呼的吹，簡直快把人吹走，美食攤商區內也空蕩蕩的，由於下午將迎來大潮，恐會引發海水倒灌，鄉長李保玲早已預備好抽水機待命。

業者阿萬師說，他每周四起營業到周日，這兩天遇到颱風，生意也不用做了，但因為有顧客早已預訂300多顆蚵仔包以及蝦仁包，一大清早便頂著強風備料，包著滿滿餡料現榨，將熱騰騰的美食送到顧客手上。

▲山陀兒來襲彰化王功漁港僅1攤商營業。（圖／民眾提供）

▲山陀兒來襲彰化王功漁港僅1攤商營業。（圖／民眾提供）

阿萬師還笑著說，今天的颱風只有吹風，沒有下雨，冬天時東北季風來襲，風勢比颱風天刮的強風大浪更強勁，還好是在室內營業，雖然感受不到狂風吹襲，但遊客卻一個也沒有，希望颱風快快走，生活才能恢復正常。

▲山陀兒來襲彰化王功漁港僅1攤商營業。（圖／民眾提供）

山陀兒來襲彰化王功漁港狂風大浪。（圖／民眾提供）

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