批賴清德總預算「兩手策略」　李彥秀：連張惇涵都敢攻擊韓國瑜

▲李彥秀批賴清德在總預算案上玩兩手策略。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白多數聯手退回中央政府總預算案，行政院長卓榮泰拜託立法院長韓國瑜居中協調，韓國瑜將於明（4日）邀各黨團幹部與行政院三長吃「和解飯」，而總統府副秘書長張惇涵則提到，韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」，預算是要用來照顧人民、做地方建設的。國民黨立委李彥秀今（3日）對此批評，才傳出韓國瑜邀朝野吃飯，張惇涵就來破壞和諧，賴清德在玩兩手策略嗎？

針對總預算案遭在野黨退回立法院程序委員會，張惇涵接受專訪時表示，現在立院當家的是國民黨與民眾黨，做主的是韓國瑜，韓曾說「莫忘世上苦人多」；預算與每個人息息相關，如果立院不審預算，地方財源有限，影響層面將非常廣大。他感嘆，總預算如果被凍結或不審，對新興計畫、原本計畫新增預算都會有影響，包括明年中央與地方軍公教的調薪、地方建設如台九線蘇花路段的安全改善工程。

李彥秀對此狠批，總統府設立三個黑機關指揮政務，賴清德親自打電話指揮部會首長早已不是新鮮事，現在居然連總統府副秘書長張惇涵都可以上節目，肆無忌憚公開對行政院、立法院、朝野政黨指指點點，甚至將總預算案責任推給韓國瑜。不只如此，張惇涵更用假訊息情勒在野黨與台灣人民，破壞憲政體制，逾越公務份際。

李彥秀提到，依據《總統府組織法》，總統府副秘書長的職責是襄助秘書長處理總統府內事務，副秘書長應該是「沒有聲音的總統幕僚」，在府內協助賴清德防颱、防災聯繫。

李彥秀認為，張惇涵現在居然在颱風天上節目高談闊論，不僅攻擊立法院長，還大談民眾黨主席柯文哲、能源政策、和平協議、大法官名單、819風波，簡直就是把廣播節目當成「國情報告」，將自己當成中華民國總統。

李彥秀說，韓國瑜周五要邀集朝野「吃和解飯」，結果張惇涵昨天就跳出來扮黑臉破壞朝野和諧氣氛。試問，張惇涵上節目是執行賴清德總統的意志嗎？「賴卓體制」一個扮白臉、一個扮黑臉，根本是玩兩手策略。如果沒有真心誠意，再好喝的咖啡，再豐盛的火鍋，也是難看的政治作秀。

