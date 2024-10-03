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社會 社會焦點 保障人權

賺錢養尪還被罵「髒得像妓女」　人妻忍到兒女成年訴離

人妻控訴長期遭老公言語暴力，甚至拒絕老公求歡時還被罵髒跟妓女一樣。（示意圖，photoAC）

▲人妻控訴長期遭老公言語暴力，甚至拒絕老公求歡時還被罵髒跟妓女一樣。（示意圖／photoAC）

圖文／鏡週刊

一名人妻小珍與老公阿勝（均化名）婚後扶養兩名子女，由於老公工作不穩定，家中的經濟重擔全落在小珍身上，而老公卻常情緒失控，讓這段婚姻生活更加雪上加霜，她不時承受老公謾罵，甚至措辭激烈的飆罵她：「妳以為妳是處女喔，妳又不是，妳那麼髒跟妓女一樣」。小珍為了孩子忍氣吞聲多年，直到孩子們都長大成人，才毅然決然地提出離婚。

小珍出庭時控訴，阿勝長期以來不僅未盡到承擔家庭經濟責任，還時常情緒失控，對她進行言語暴力。更過分的是，阿勝甚至會因小珍拒絕行房而出言侮辱，「妳以為妳是處女喔，妳又不是，妳那麼髒跟妓女一樣」。

對此，小珍難掩傷心，回憶起多年來遭受阿勝言語暴力的情形，即使子女已長大成人，阿勝的言語霸凌仍未停止。更讓她心寒的是，當她因清潔抽油煙機不慎跌倒，腰部嚴重受傷時，阿勝不僅未伸出援手，反而冷言冷語地責罵：「快過年了，妳在搞什麼」，絲毫不關心她的傷勢。如今她依然要靠護腰支撐，並復健療傷。

由於阿勝多年來不斷地抱怨，夫妻感情早已破裂，形同陌路。今年初，她終於搬離共同居所，並與阿勝簽訂了離婚協議書。然而，阿勝卻遲遲不肯至戶政事務所辦理離婚登記，迫使她不得不提起訴訟，希望能正式結束這段名存實亡的婚姻關係。

法院審酌，阿勝不僅未盡到家庭經濟與家務分擔的義務，更長期對小珍施以言語暴力。在小珍提起離婚訴訟後，阿勝對法院的傳喚置之不理，顯見其對婚姻關係已無意維持。最後考量雙方對於維繫婚姻均無積極作為，且阿勝雖不願離婚，但也沒有具體改善措施，基於阿勝的行為已導致婚姻關係嚴重破裂，難以期待雙方能恢復共同生活，若強行維持婚姻，只會讓雙方陷入更深的痛苦。因此，法院認爲小珍訴請離婚於法有據，應予准許。可上訴。

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