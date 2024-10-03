　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小粉紅藉愛國名義頻在民主國家鬧事　矢板明夫：處罰太輕了

中國十一國慶日當天，在台港人於台北市西門町街頭舉辦「反中國國慶」活動，卻遭2名中國人鬧場。（翻攝自X＠自由亞洲電台）

▲中國十一國慶日當天，在台港人於台北市西門町街頭舉辦「反中國國慶」活動，卻遭2名中國人鬧場。（圖／翻攝自X＠自由亞洲電台）

圖文／鏡週刊

在台香港人1日在西門町舉辦「反中國國慶」活動，卻遭2名中國遊客鬧場，陸委會發現2人申請入台與實際活動不符，依規定近日內就會求二人離境。日本媒體人矢板明夫直指，越來越多小粉紅在民主國家鬧事，就是因為處罰太輕，認為自由民主國家應修法加大懲罰力度。

在台香港人1日於台北市西門町街頭舉辦「反中國國慶」活動，掛起「光復香港、時代革命」的旗幟，卻遭2名中國遊客鬧場，不僅高喊「台灣、香港都是中國的」，還動手拉旗、破壞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，陸委會掌握2人以探親名義來台，但實際申請探親對象卻不在台灣，申請目的與實際從事活動不符，已違反《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，依規定近日內就會求二人離境。

矢板明夫昨（2日）深夜於臉書指出，中國遊客動手拉旗、破壞、叫囂等行為明顯違法，只要求2人離境的處理「或許有些太輕了」，至少應該將破壞旗幟者起訴，讓他們受到一定的懲罰。

近期受中共洗腦的年輕人在世界各地縱橫跋扈，以「愛國」的名義，做各種騷擾公共秩序的行為，矢板明夫舉例，先前在日本靖國神社撒尿、塗鴉的中國網紅就是這類型，「民主國家對這些人的處罰太輕微，即使抓到，也很快就釋放，才使他們越來越肆無忌憚。」

矢板明夫表示，若有台灣人或日本人在北京街頭試圖衝撞中國人的政治集會，破壞旗幟、高喊「台灣不是中國一部分」或「釣魚島不屬於中國」等政治口號的話，面臨的處罰，保守估計也要坐10年以上的牢。

「同樣的行為，面臨的處罰卻完全不對稱。」矢板明夫指出，面對愛國心膨脹的中國不法份子的種種惡行，自由民主陣營應該團結一致，修法加大懲罰力道，才能保障社會秩序和言論自由。


更多鏡週刊報導
【獨家】中國遊客西門町公然搶旗　國安人士：已觸法將要求離境
吳慷仁等台灣藝人「賀中國國慶」　網戰翻！陸委會：珍惜得來不易的民主自由
吳慷仁po文祝賀中國國慶　過去「錢夠用就好」言論被挖出

ET快訊
快訊／驚天巨浪3層樓高！　翻過小港防波堤
快訊／山陀兒來了！吹翻「3.8噸重貨櫃」　恐怖畫面曝
快訊／北北基達標！12縣市明符合停班課標準　最新風雨預報出爐
快訊／山陀兒登陸狂風強襲！高雄捷運「世運至岡山」緊急停駛
小港風雨瞬間停止！　粉專：就是颱風眼
快訊／山陀兒12:40登陸高雄小港！
快訊／醫院大火8死！　還有2人失聯
鄭明典示警「強颱減弱」1現象：雨量可能嚴重低估
高雄民宅屋頂「整片掀飛」！　女驚恐尖叫
快訊／鐵皮割斷電線！　旗津男觸電送醫
快訊／高雄警衛亭被吹倒！　1人慘遭壓困
快訊／山陀兒狂風肆虐高雄　頂樓鐵皮吹落砸2車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

山陀兒慢慢走「南部4天颱風假？」風雨預測曝　網喊1情況有機會

挽袖吧！續放颱風假血液庫存拉警報　明起血小板恐短缺

快訊／山陀兒登陸狂風強襲　高雄捷運「世運至岡山」緊急停駛

不斷更新／山陀兒已登陸小港！各縣市道路封閉一次看

快訊／山陀兒12:40登陸高雄小港　南部防強風大雨

山陀兒已34警報　未超過史上最多納莉64報紀錄

山陀兒差10公里登陸「小港風雨瞬間停止」　粉專：就是颱風眼

安泰醫院火警疏散176人！衛福部協調病患後送　高雄已做好準備

蘇花2路段今解除預警性封路　崇德段土石流預計15時搶通

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

《換乘2》海恩幫記者舉麥超圈粉　來台強撞山陀兒「講到美食眼睛亮了」

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

想在農場與羊拍甜美風　她沒站穩跌倒成狼狽風

孫媳婦跟八旬嬤拿錢買冰　秒掏700霸氣寵人暖哭網

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

山陀兒慢慢走「南部4天颱風假？」風雨預測曝　網喊1情況有機會

挽袖吧！續放颱風假血液庫存拉警報　明起血小板恐短缺

快訊／山陀兒登陸狂風強襲　高雄捷運「世運至岡山」緊急停駛

不斷更新／山陀兒已登陸小港！各縣市道路封閉一次看

快訊／山陀兒12:40登陸高雄小港　南部防強風大雨

山陀兒已34警報　未超過史上最多納莉64報紀錄

山陀兒差10公里登陸「小港風雨瞬間停止」　粉專：就是颱風眼

安泰醫院火警疏散176人！衛福部協調病患後送　高雄已做好準備

蘇花2路段今解除預警性封路　崇德段土石流預計15時搶通

颱風天司機找工地迷路　員警一查...車上3人全是失聯移工

山陀兒登陸適逢退房時間　高雄承億：旅客今晚可免費續住

快訊／山陀兒登陸小港強風狂虐！高雄30768戶大停電

《當雨水再次降下》紀錄片花蓮首映　見證馬太鞍部落文化變遷

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

快訊／山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

山陀兒慢慢走「南部4天颱風假？」風雨預測曝　網喊1情況有機會

趙露思、金智媛改眉型差超多！韓系寡淡眉畫法　延伸眉尾五官更精緻

挽袖吧！續放颱風假血液庫存拉警報　明起血小板恐短缺

電價狂漲又要兩千億預算　許宇甄批台電「到底都圖利了誰？」

生活熱門新聞

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

山陀兒發威「1縣市竟出太陽」　當地人炸鍋：天氣晴

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

高雄連放4天颱風假？陳其邁回應了

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

快訊／山陀兒中午前後登陸將快速減弱　2縣市紫爆炸超大豪雨

中颱山陀兒「縮水又減弱」估中午登陸　3地狂灌超大豪雨

山陀兒超詭！日本氣象廳預測登陸後「南台灣打轉」

山陀兒「估明解除颱風警報」　雨彈轉攻北台灣

南部人「颱風麵」2罐頭精髓！　3萬人朝聖

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

更多熱門

相關新聞

哏圖「握拳寶寶」長大了　18歲帥照曝光

哏圖「握拳寶寶」長大了　18歲帥照曝光

昔日萌翻眾人的「握拳寶寶」薩米（Sammy Griner），如今已蛻變為18歲青年。當年那張握拳喊話的經典照片，至今仍是網路熱門哏圖。隨著時間流逝，昔日的小嬰兒已經長成18歲大男孩，最新曝光的照片讓大家見證了他的蛻變。

【瑪法達星座運勢】雙魚座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】雙魚座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】水瓶座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】水瓶座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】魔羯座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】魔羯座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】射手座　10.02~10.08

【瑪法達星座運勢】射手座　10.02~10.08

關鍵字：

鏡週刊矢板明夫

讀者迴響

熱門新聞

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

依依前夫首發聲「不要再造謠顛倒是非」　離婚協議內幕全說了

山陀兒發威「1縣市竟出太陽」　當地人炸鍋：天氣晴

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

高雄連放4天颱風假？陳其邁回應了

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片吸百萬流量

山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳：登陸後掉頭返屏東

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

北市連放3天颱風假？　台大氣象團隊估：不會被納陸上警報範圍

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

快訊／山陀兒中午前後登陸將快速減弱　2縣市紫爆炸超大豪雨

更多

最夯影音

更多

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面