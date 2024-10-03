小粉紅藉愛國名義頻在民主國家鬧事　矢板明夫：處罰太輕了

▲中國十一國慶日當天，在台港人於台北市西門町街頭舉辦「反中國國慶」活動，卻遭2名中國人鬧場。（圖／翻攝自X＠自由亞洲電台）

圖文／鏡週刊

在台香港人1日在西門町舉辦「反中國國慶」活動，卻遭2名中國遊客鬧場，陸委會發現2人申請入台與實際活動不符，依規定近日內就會求二人離境。日本媒體人矢板明夫直指，越來越多小粉紅在民主國家鬧事，就是因為處罰太輕，認為自由民主國家應修法加大懲罰力度。

在台香港人1日於台北市西門町街頭舉辦「反中國國慶」活動，掛起「光復香港、時代革命」的旗幟，卻遭2名中國遊客鬧場，不僅高喊「台灣、香港都是中國的」，還動手拉旗、破壞。

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對此，陸委會掌握2人以探親名義來台，但實際申請探親對象卻不在台灣，申請目的與實際從事活動不符，已違反《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，依規定近日內就會求二人離境。

矢板明夫昨（2日）深夜於臉書指出，中國遊客動手拉旗、破壞、叫囂等行為明顯違法，只要求2人離境的處理「或許有些太輕了」，至少應該將破壞旗幟者起訴，讓他們受到一定的懲罰。

近期受中共洗腦的年輕人在世界各地縱橫跋扈，以「愛國」的名義，做各種騷擾公共秩序的行為，矢板明夫舉例，先前在日本靖國神社撒尿、塗鴉的中國網紅就是這類型，「民主國家對這些人的處罰太輕微，即使抓到，也很快就釋放，才使他們越來越肆無忌憚。」

矢板明夫表示，若有台灣人或日本人在北京街頭試圖衝撞中國人的政治集會，破壞旗幟、高喊「台灣不是中國一部分」或「釣魚島不屬於中國」等政治口號的話，面臨的處罰，保守估計也要坐10年以上的牢。

「同樣的行為，面臨的處罰卻完全不對稱。」矢板明夫指出，面對愛國心膨脹的中國不法份子的種種惡行，自由民主陣營應該團結一致，修法加大懲罰力道，才能保障社會秩序和言論自由。



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