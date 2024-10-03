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哏圖「握拳寶寶」長大了　18歲帥照曝光！變身蓄鬍個性少年

「握拳寶寶」是知名的網路哏圖，當年稚嫩的寶寶如今也長大成人。（翻攝IG@laneymg）

▲「握拳寶寶」是知名的網路哏圖，當年稚嫩的寶寶如今也長大成人。（翻攝IG@laneymg）

圖文／鏡週刊

昔日萌翻眾人的「握拳寶寶」薩米（Sammy Griner），如今已蛻變為18歲青年。當年那張握拳喊話的經典照片，至今仍是網路熱門哏圖。隨著時間流逝，昔日的小嬰兒已經長成18歲大男孩，最新曝光的照片讓大家見證了他的蛻變。

薩米之所以爆紅，是因為一張無意間捕捉到的可愛照片。當時不到一歲的他，在佛羅里達沙灘上抓著沙子就要往嘴裡送，被媽媽隨手拍下並分享到網路，沒想到意外引爆了熱潮。天真無邪的表情融化無數網友的心，被大家親暱稱為「Success Kid」。

哏圖「握拳寶寶」長大了　18歲帥照曝光！變身蓄鬍個性少年

▲「握拳寶寶」哏圖的主角如今18歲，已褪變成青澀少年。（翻攝IG@laneymg）

昔日的「握拳寶寶」薩米如今已經搖身一變成為個性十足的青少年，他坦言握拳寶寶的形象雖然讓他爆紅，但也帶來了許多困擾。許多人一看到他就要求他重現經典握拳動作。

哏圖「握拳寶寶」長大了　18歲帥照曝光！變身蓄鬍個性少年

▲薩米目前留長髮還蓄鬍，看起來十分成熟。（翻攝IG@laneymg）

最近薩米慶祝18歲生日之際，媽媽再度分享了他最新照片，薩米留著中短髮，還蓄起了鬍子，看起來成熟不少，與當年那個可愛的「握拳寶寶」形象形成鮮明對比。網友們看到薩米的成長變化，都感到非常驚喜，紛紛留言表達祝福。


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