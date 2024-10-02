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【瑪法達星座運勢】水瓶座　10.02~10.08

圖文／鏡週刊

懷抱雄心，奔跑前進。事業宮坐擁日、月、水等三星拱照的這段日子，喜獲權力高昇金卡，是年度事業發跡的重要轉折點，情勢一片看好。拜情勢變遷、巧遇伯樂賞識之賜，將有被某高層拔擢重用、委以重任或外派拓點。先前遙不可及的渴望目標，如今可行性大增。宜放大志氣，鎖定大獎、進軍大舞台。招財力大增。愛情是一種心情遊牧。

星火燎原　否極泰來

寒露將近，始於危兆：「天秤座日食」，終於大吉兆：「水星╱歲星三合」的本週，星兆開低後高、一路向上，可說倒吃甘蔗。這段期間將在國際戰禍與對峙升高的陰影下，顯現天秤座之月星座價值強調的衝突協商、和平努力、換位思考與公平交易等集體情緒。是一段利於和平危機之後的清理戰場、尋求對話。也是脆弱環節失靈失效、崩解離析的時刻。

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五大星象事件有：

1. 10月02日：「天秤座日環食」（關係調整）

2. 10月04日：「金星╱土星三合」（對症下藥）

3. 10月06日：「火星╱水星角衝」（星火燎原）

4. 10月08日：「火星╱金星三合」（以柔克剛）；「水星╱歲星三合」（樂觀轉機）

本週三大星座主軸為：「天秤座日食」與兩大正向的「金星效應」與「歲星效應」。前者意味現有關係或合作將面臨嚴峻壓力測試；後者則強調紀律、行動與速度主導的贏家特性。亂世生存之道在於敏捷行事、有為有守，不違原則，才能走得久遠。

值得再提的是，10月2日的「天秤座日食」，只在智利、阿根廷等地可見。這是本年度最後一波日食，後續餘波預期要到10月中旬才會逐漸回歸正常。這個日食也是一個新月，正是寫下願望清單，為合作、和平、定情、訂約與履約投下願念助力的強大時機，星象理論認為，此時威力是尋常新月的3倍。不要錯過。而這個「天秤座日食」恐更將以負面形式呈現，把不合適、不公平或不合理的關係，裸露或浮出檯面，關係隨之出現質變與量變。

財經方面，本週財星鎮守天蠍座，儘管財星正效應顯著，然而象徵財經震撼、戰爭威脅與政治動盪的「日食效應」卻是一路尾隨。市場對未知變局與戰禍升級的恐慌將成為最強心理背景。天蠍座掌管的黃金、白銀等貴金屬議題持續熱門。短期急跌回漲的震盪幅度不小。投資人宜防禦布局。

就個別星座而言，年度星象警訊╱吉兆強度與頻率不相上下的本週，正負能量相抵，可說雖有風雨卻無重災。最當運星落在「本月之星」天秤座。命星與土、火兩星形成的聯合攻勢，不僅相得益彰，也大大提升鬥志與勝率。特別有利近期打破紀錄、衝破難關、取得勝券或做出創舉。

運勢緊追其後的是金牛座。兩大吉兆臨門，伴隨工作順遂所需的動力與自律，加上「日食」前後的戲劇性生涯轉機，一度卡關或延宕的工作，將大幅提升戰力，求職有望、健康否極泰來；好運季軍落在射手座。命星與事業星呈吉相，大享人和之利，朋友貴人多，加上藍海策略奏效，能在工作上端出別出心裁的好作品，與眾不同、頗有新意。

本週天秤座日食籠罩，所幸在歲星吉相的緩衝下，大大沖淡原有的凶險之兆。對這波日食衝擊較有感的星座有：巨蟹、獅子與天秤座。與互動親密的家人、親友或情感夥伴，會有較大幅度的聚散離合變化。

星座排行

  1. 天秤座：獨領風騷、捷足先登、開創新局、氣勢最旺
  2. 金牛座：左右逢源、有勇有謀、實至名歸、機遇最佳
  3. 射手座：相見恨晚、有志一同、高朋滿座、人脈最強
  4. 雙子座：勇闖三關、大作出爐、有口皆碑、亮點最多

愛情運：★★★★ 金錢運：★★★☆ 事業運：★★★☆ （★★★★★為滿分，☆為0.5分）


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