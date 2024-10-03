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中國首部文化涉台立法實施　陸媒稱反文化台獨

▲廈門一國兩制標語。（圖／CFP）

▲福建廈門「一國兩制」標語。（圖／CFP）

文／中央社記者呂佳蓉北京3日電

中國大陸「福建省閩台關係檔案保護條例」在1日起正式實施。根據中國媒體今日海峽報導，這是大陸首部文化領域涉台專項立法，以反對「文化台獨」。

據福建省廣播影視集團轄下的「今日海峽」報導，「福建省閩台關係檔案保護條例」（下稱「條例」）是貫徹「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區意見」的具體措施。

據報導，「條例」從閩台關係檔案的「特殊重要性」出發，通過收集與加強安全管理，注重活化利用和閩台交流合作等幾方面的立法保護，用歷史證據「正本清源」，反擊「文化台獨」。並宣稱如此可以增進台灣民眾的民族、文化和情感認同，促進兩岸深度融合發展，最終實現心靈契合。

▲廈門鼓浪嶼。（圖／CFP）

這一則報導一貫重申中國大陸對台灣歷史的立場，指稱「閩台關係檔案」反映兩岸民眾「同根同源」、「同文同種」的歷史事實，表示在明清之際，閩人大規模移民開發台灣，就沿用故鄉地名開發新家園，合修族譜，共建宗祠，「昭示子孫勿忘祖地」。

報導指出，「閩台關係檔案保護條例」的一大亮點就是擴大兩岸歷史檔案的保護範圍，包括兩岸族譜、家書、日記、口述記錄、民間信俗文化等都在保護範疇，最大限度地保護兩岸民間共同的歷史文化和血脈記憶。同時，鼓勵民間機構、港澳台民眾與海外僑胞以捐贈、收集等方式參與保護利用。

中國大陸在今年8月舉辦的「兩岸關係研討會」著力探討如何摒除「台獨史觀」，還有與會的大陸學者表示，大陸應該嚴厲懲處鼓吹和推行「台獨史觀」的機構與個人。

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