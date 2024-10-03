LIVE／11縣市明天達停班課標準　氣象署最新說明

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山陀兒颱風預估中午從南部登陸，中央氣象署最新風雨預報顯示，明（4日）上午有11個縣市符合停班課標準，其中包括雙北。氣象署將於11時40分說明颱風最新動態，《ETtoday新聞雲》全程直播。

氣象署觀測，山陀兒10時的中心位置在高雄的西南方約 30 公里之處，以每小時8轉4公里緩慢的速度向北北東轉北進行，近中心最大風速每秒 35 公尺（約每小時 126 公里），相當於 12 級風，瞬間最大陣風每秒 45 公尺（約每小時 162 公里），相當於 14 級風。

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▲山陀兒將登陸。（圖／氣象署提供）

根據氣象署10時公布的風雨預報，明（4日）至上午6時，連江縣、澎湖縣2縣市平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；未來24小時雨量，台北市山區、新北市山區等9縣也達停班停課標準，總計11縣市達標。至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。

氣象署預估，山陀兒今天中午登陸高屏一帶，高屏地區嚴防致災性強陣風，基隆北海岸、屏東縣山區、台東縣出現超大豪雨，以及台北市山區、新北市、南部等地區大雨或豪雨持續下，等颱風減弱遠離之後，才會趨緩，但北部及東北部受到東北季風影響，雨勢明顯。