颱風天太無聊衝超商惡搞！微波奇多起火　大學生還拍影片PO網

▲疑似大學生在超商微波爐放零食加熱引發火苗，網友紛紛批評。（圖／翻攝爆料公社）

記者楊永盛／苗栗報導

山陀兒颱風緩慢侵襲台灣，全台在2日、3日連放2天颱風假，苗栗國立聯合大學二坪校區內的一家超商，2日時疑有住宿舍的大學生，竟在微波爐裡放入了低燃點的美式零食奇多，然後加熱，結果造成微波爐起火，店員發現後立即將火苗撲滅，而大學生的同伴還將整個過程拍下PO網，結果慘被網友圍剿。

原PO在Threads寫下，「有人把奇多拿去微波爐。」從短短6秒影片中可以看見，微波爐裡面有餅乾，多數餅乾燒成焦黑；原PO透露，店家似乎認為損失不大、不打算求償，只把微波爐擦乾淨，不過裡面還是黑黑的。而影片中可以聽到嘻笑聲，研判拍攝者可能跟惡作劇者是同伴。

▲疑似大學生在超商微波爐放零食加熱引發火苗，網友紛紛批評。（圖／翻攝爆料公社）

影片曝光後，不少人紛紛留言：「這樣非常不好玩，還非常危險，請不要造成店員困擾」、「應該要他折舊把微波爐買回去的」、「到底為什麼會有人這麼沒生活常識」、「超危險，7-11可以告他了吧」。

據指出，案發超商在聯合大學校園內，主要的消費者為該校師生，連續2天停課後，校園只剩下留在宿舍的學生，因此懷疑可能學生覺得颱風天無聊，才會用零食微波取樂，還拍成影片PO網。

經濟部標準檢驗局曾呼籲，微波爐不可使用金屬器皿、帶殼蛋、全熟蛋放入加熱，密封食品須拆封後微波，也不可將乾布、塑膠袋、鋁箔紙或紙類製品等放入加熱，避免引發起火風險。