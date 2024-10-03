連放2天颱風假打亂布局　苗栗多所國中段考被迫延後1週

▲颱風假影響教學進度，苗栗縣多所國中公告第1段考延後一週。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

山陀兒颱風侵台造成全台連放2天颱風假，學校教學進度延宕，苗栗縣不少國中原訂下週進行第1次段考，也被颱風打亂期程，紛紛公告考試延後一週，讓師生和家長不用憂心考試問題。

苗栗縣政府因應山陀兒颱風來襲，昨天、今天連放2天颱風假，學生倒是偷得清閒，但老師和家長卻為下週的第1次段考感到憂心。校方指出，接連2天停課讓不少老師感到緊張，尤其是歷史、地理、公民等社會科老師更是焦慮，因為這些科目每週只有1堂課，少掉1天上課，進度落後一大截。

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據指出，雖然部份市區型老師比照疫情期間線上上課模式補進度，但仍擔心進度沒有上完即考試，影響學生心理和成績。因此，多所重點國中啟動緊急應變措施，包括頭份市建國國中、竹南鎮竹南國中和照南國中等學校，昨已緊急公告調整考試日期，原訂10月8日、9日第一次定期評量，延後到10月15日、16日，希望增加學生溫習功課時間。

另外，颱風假停班影響，鄉鎮市公所清潔隊沒有上班收運垃圾，造成部分民眾困擾，苗栗市公所今天上午特別安排定點及市場收運垃圾，不少市民聞訊趕緊清運家中屯積的垃圾。