雙北各大醫院開診情況一次看　台大三總開設颱風特別門診

▲台大醫院因應颱風，門診部分開診，急診、住院照常。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者洪巧藍／台北報導

山陀兒颱風從台灣西南方持續靠近，恐怕帶來強大風雨，全台各縣市今（3）日停止上班上課，醫院開診情況也受到影響。《ETtoday新聞雲》整理雙北各大醫院開診狀況，而民眾若有相關問題，也可查詢醫院官網公告或洽醫院總機。

台大醫院

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大醫院（包括總院、兒童醫院）急診及住院服務照常，健檢暫停。各項門診之檢查，除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務。

颱風停班時各科部採部分開診，如已預約之病友無法到院，可於1個月內到院現場掛號看診；牙科已預約病友，請待恢復上班後約診改期；小兒部颱風門診不接種疫苗；復健部檢查室、復健治療室、身心障礙功能鑑定室全面暫停。

台北榮總

門診停診，開設颱風特別門診，各項檢、查驗暫停，住院及急診服務照常運作。

長庚醫療體系

•基隆長庚醫院：基隆長庚(含情人湖院區)之門診與檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務。

•台北長庚醫院：門診(含門診手術)與檢查均暫停服務。

•新北市土城醫院：開設颱風特別門診，另入住院、手術、急診則正常服務，詳細請參考官網。

•林口長庚醫院：除颱風特別門診外，其他門診(含門診手術)與檢驗均暫停，急診及住院服務仍照常。

•桃園長庚醫院：門診（含門診手術）暫停，急診、住院、手術及透析正常服務。

•雲林長庚醫院：門診（含門診手術）、檢查、鄉民健檢暫停服務，就醫專車亦停駛，另增開上午一診內科特別門診，其餘住院、手術、急診及透析服務均照常服務。

•嘉義長庚醫院：除颱風特別門診外，其他門診服務暫停，住院、手術、急診及透析服務均照常服務。

•高雄長庚醫院：設颱風特別門診，急診和住院正常。

三軍總醫院

內湖院區特開颱風特別門診，內、外科上、下午各一診，急診，住院正常服務，汀州院區全面停診。





▲山陀兒颱風台北昨入夜後風雨漸增 。（圖／記者呂佳賢攝）

北醫附醫

門診、檢查、健檢暫停服務；開設颱風特別開藥門診；急診、住院照常服務。

馬偕醫院

馬偕紀念醫院(台北、兒醫、淡水)將開設部分颱風門診、夜診暫停、住院、急診照常服務。

颱風門診只接受現場掛號；住院手術原則上照常運作、門診手術停止；健檢業務暫停服務。

新光醫院

門診停診、急診及住院照常服務。

國泰醫院

國泰綜合醫院門診、各項檢查均暫停，急診、住院之必要服務照常。

汐止國泰綜合醫院門診、各項檢查均暫停，急診、住院之必要服務照常。

萬芳醫院

門診、復健治療、門診手術、健檢、檢驗檢查全日暫停，另門診手術、住院手術、急診、住院、洗腎、接生與緊急醫療業務仍正常服務。

開設特別門診：內科、外科、婦產科、兒科上午門診各一診，請依照官網開診狀況掛號。

慢箋領藥服務：08:00~12:00

台安醫院

暫停門診；住院、急診及血液透析照常。

振興醫院

門診開立內、外、心臟科上、下午各一診，急診照常服務。

和信醫院

考量癌症病人治療需求， 門診、治療、檢查及住院均照常服務。

另提醒，請大家注意來院交通及天氣狀況，切勿勉強來院。

台北市立聯合醫院

1、 各院區門診全天停診。

2、 各附設院外門診全天停診。

3、 原已排定之各項手術、檢查等，請於上班日與檢驗單上所列單位電話聯絡，重新安排檢查日期，並加強急診作業。

4、 各院區所舉辦之活動將順延，確定日期另行公布，造成不便之處，敬請見諒。

亞東醫院

全日正常開診 ，檢查及治療等服務正常進行。

敬請民眾考量通勤安全的前提下看診，並善用捷運直達亞東醫院。

雙和醫院

將開設颱風特別門診，包含內科、外科、家醫科及兒科各一診；住院及急診維持正常運作，其餘門診及檢驗服務暫停，抽血檢驗僅開一樓櫃台，服務時間7:30～16:00。

輔大醫院

開設颱風特別門診，上午內科、外科各一診；原時段門診全面停診，急診、住院、血液透析皆照常。

門診檢查（含腸胃鏡、超音波檢查）、復健全面暫停；抽血檢驗僅開上午；一般心導管檢查、緊急心導管手術正常執行。

部立台北醫院

上午門診開診：內科3診、外科2診、精神科1診

急診、洗腎中心、待產接生、手術室、緊急導管及緊急生理檢查維持24小時服務。

台北慈濟醫院

門診暫停服務。

住院、血液透析、急診則維持正常服務。

抽血檢驗、排程檢查、門診手術、預防醫學中心健檢均暫停服務。

台北慈濟社區長照、居家長照服務亦均暫停。