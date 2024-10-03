豪雨衝擊東北角！市區陣風可達8級　新北納海陸警機率曝光

▲新北市長侯友宜主持災害應變中心會議。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中颱山陀兒來襲，北北基桃連續兩日停班停課，新北市長侯友宜今（3日）主持災變會報時表示，依氣象署及新北市氣象團隊情資研判，颱風中心可能會在中午登陸高屏一帶，後續緩慢北上並持續減弱，目前預估7級暴風圈不會進入新北，納入海上及陸上警報的機會降低，但仍不能輕忽雨量，有零星積水及小範圍落石，顯現對東北角衝擊大。

新北市政府上午召開災害應變中心，天氣風險公司於工作會報中指出，颱風強度持續減弱，即將從高屏登陸，後續緩慢北上並快速減弱，路徑七級暴風圈預計不會進入新北，海陸警機率降低，不過今受颱風水氣及東北季風影響，新北各地有雨，降雨量可達大雨，北海岸至東北角有局部豪雨。

台大天災中心於會報中表示，波高可達5至6公尺，目前龍洞已有3.3公尺長浪、台北港4.3公尺、富貴角6公尺，民眾仍須注意長浪發生；都市淹水機率降低，不過淡水、汐止、瑞芳、三芝、石門、雙溪、金山、萬里等8區仍是淹水警戒區。另外，瑞芳11條、雙溪6條已發布潛勢溪流黃色警戒，未來12小時預估汐止將達土石流、大規模崩塌黃色警戒，汐止鵠崙聚落也仍須注意有可能達到土石崩塌警戒值。

侯友宜則說，目前中颱山陀兒位於新北市南南西方約340公里海面上，以每小時8轉4公里速度，向北北東方向轉北緩慢移動，7級暴風半徑縮小為180公里，郊區陣風最大可達10級，市區可達8級，颱風影響期間東北角總累積雨量約400至600毫米。

侯友宜續指，昨下午到今清晨4時，新北的瑞芳區累積降雨量為全國最大，12小時累積雨量有達到338.5毫米，有發生零星積淹水和小範圍落石的情形，部分居民住家進水，顯現颱風對東北角衝擊較大，市府也立即協助安置收容民眾到合約旅館，積水處則是在雨勢稍緩就快速退水。土石流潛勢溪流警戒區已預防性疏散撤離，目前累計已撤離達581人；針對觀浪釣魚，已出動222車次454人次勸離794人。

侯友宜呼籲市民，雖然目前預估未來颱風7級暴風圈影響新北的機率降低，颱風外圍環流帶來的雨量仍不容輕忽，尤其烏來、北海岸和東北角各行政區，要持續留意強降雨所帶來的山區坍方、落石、 土石流及低窪地區積淹水情形。