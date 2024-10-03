高鐵中南部延至晚間6時營運！交通異動懶人包　10路段預警封閉

▲受到山陀兒颱風登陸影響，高鐵調整行車計畫。（圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風來襲打亂交通，台灣高鐵宣布，原訂今下午2時前台中以南停駛，延後至晚上6時恢復營運，晚上6時前南港至台中雙向每小時維持各發2班列車，晚上6時起南港至左營每小時各發2班列車。另外，公路有10路段預警封閉。

航港局統計，因天候影響，今日14航線、159船班停航。空中交通部分，民航局指出，今日截至上午10時為止，國內線取消232架次，國際暨兩岸航線取消241架次、延誤1架次。

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高鐵

1. 自06:00起至18:00前，自南港站（南下）及台中站（北上），每小時各發出2班次列車； 18:00起至營運時間結束，則改為自南港站（南下）及左營站（北上）每小時各發出2班次列車，端點站發車時刻均為整點及30分。各車次採全車自由座列車（商務車廂除外），並停靠沿途各站。

2. 台中站於18:00與18:30分別加開南下與北上各一班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強疏運中部地區的旅客。

3. 當日南港站及左營站之末班車發車時間均為21:30，並於22:00與22:30分別加開一班至台中站每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），敬請旅客注意末班車發車時間，避免行程延誤。

4. 有關10月4日起之營運模式，台灣高鐵公司將持續觀察颱風最新動態，並進一步蒐集相關資訊後，對外說明。

台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：

1. 自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2. 持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

3. 台灣高鐵因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。

台鐵

10月3日列車行駛概況如下：

(一) 西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：

1. 對號列車全部停駛。

2. 區間(快)車：

(1) 基隆=新竹正常行駛，並視風雨情形機動調整。

(2) 新竹=枋寮視風雨狀況機動行駛。

(二) 東部幹線：

1. 對號列車全部停駛。

2. 區間(快)車：

(1) 台北=蘇澳新間視風雨情形機動行駛。

(2) 蘇澳新=花蓮=台東間停駛。

(三) 南迴線：全線停駛。

(四) 支線：平溪線、深澳線、六家線、內灣線、集集線、沙崙線全部停駛。

海運

今日(10月3日)共有14航線，計159航次停航：

1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

4.南竿-東引：全部停航(1航次)。

5.南竿-莒光：全部停航(6航次)。

6.南竿-北竿：全部停航(30航次) 。

7.布袋-馬公：全部停航(10航次)。

8.富岡-綠島：全部停航(4航次)。

9.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。

10.後壁湖-蘭嶼：全部停航(2航次)。

11.金門-石井：全部停航(2航次)。

12.金門-五通：全部停航(20航次) 。

13.東港-小琉球：全部停航(56航次)。

14.鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)。

公路

山陀兒颱風來襲，公路局截至今(3)日11時00分止，相關道路通阻訊息如下：

一、預警性封閉路段：10 處

1.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至太魯閣口路段)，實施預警性封閉，俟風雨稍歇後確認開放時間。

2.宜蘭縣南澳鄉台9線113K+500至123K+400(東澳至南澳路段)。實施預警性封閉，預計03日13時開通。

3.花蓮縣光復鄉至豐濱鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，實施預警性封閉，俟風雨稍歇後確認開放時間。

4.南投縣信義鄉台16臨29線1K+400至11K(地利至合流坪路段)，實施預警性封閉，預計於04日07時開放通行。

5.台東縣海端鄉台20線149K至199K(向陽至初來路段)，實施預警性封閉，俟風雨稍歇後確認開放時間。

6.南投縣信義鄉台21線110K至145K(草坪頭至塔塔加路段)，實施預警性封閉管制，預計於04日07時開放通行。

7.花蓮縣富里鄉至台東縣東河鄉台23線7K至25K+100(豐南至北源路段)，實施預警性封閉，俟風雨稍歇後確認開放時間。

8.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)，實施預警性封閉，俟風雨稍歇後確認開放時間。

9.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)，實施預警性封閉，俟風雨稍歇後確認開放時間。

10.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K (那瑪夏至五里埔路段)，實施預警性封閉，俟風雨稍歇後確認開放時間。

二、道路災阻路段：2 處

1.台9線164K+300至164K+450 (崇德路段)土石流阻斷

(公路堆積土石坍方約3,000立方公尺，長約150m、寬10m、平均高約2m)預計10月3日15時搶通。

2.台20線94K+500(明霸克露橋) 遭溪水沖毀50公尺河床便道，自93K+000~98K+700 (勤和至復興路段)實施封閉管制，災情發展中，俟風雨稍歇後確認搶通時間。

三、道路災情：2 處

1. 高雄市六龜區台20線75K(寶建路段)路樹倒塌，北向車道單線雙向通行，預計3日12時搶通。

2.台20線199K+030 (初來路段) 邊坡坍方，單線雙向通行，預計3日13時搶通。