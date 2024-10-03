北市連放3天颱風假？　台大氣象團隊估：不會被納陸上警報範圍

▲蔣萬安主持山陀兒（KRATHON）颱風應變工作會報。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

山陀兒颱風腳步緩慢，預計今（3日）中午從台南高雄一帶登陸台灣。台北市長蔣萬安上午赴災變中心主持防颱應變會議，根據氣象團隊預估，山陀兒預估中午登陸，之後很快會減弱為輕度颱風。而依據氣象署的預報，「本市不會被納入陸上颱風警報範圍」。

針對是否會再放一天颱風假？蔣萬安說，會持續關注颱風動態，氣象團隊都隨時回報各項資訊，一定是依據相關資訊做判斷。市府是以市民的生命財產安全為考量，不管是對於水門的關閉、四縣市共同生活圈的整體評估，以及最重要民眾如果在風雨如此強之下出勤，確實有很多危險發生，不願看到任何意外發生，這些都是整體評估考量的範圍之內。

根據台大氣象團隊的資訊分析，預期颱風將緩慢往北北東方朝台南高雄交界處登陸，登陸後很快減弱為輕度颱風。而依據氣象署今（3日）5點預報，「本市不會被納入陸上颱風警報範圍」，可能於4日下午減弱為熱帶性低氣壓。

氣象團隊指出，昨日已觀測到平地局部測站最大陣風10級，今日隨著颱風靠近，平地仍可能出現9至10級強陣風。昨（2日）晚至今（3日）清晨，颱風東側暖濕空氣北上，因東北季風與颱風環流交互作用，使陽明山區已有豪雨等級雨勢發生。預估今日8時至明日8時共24小時累積雨量，平地最大可達150-200mm，陽明山區可達300-400mm。

氣象團隊預估，北市將以陽明山區的雨勢最大，基隆河中游、翡翠水庫為其次，平地降雨以南港、內湖、文山區最大。山區平均風可達7級以上，陣風可達10至11級。