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25歲男剛出獄「亂刀弒母」！女師生日前夕遭砍頭慘死　屋內全是血

▲▼ 。（圖／翻攝自Glendale Police）

▲ 泰瑞莎遭剛出獄的兒子殺害。（圖／翻攝自Glendale Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國亞利桑那州發生一起恐怖事件，一名女老師將過50歲生日，家人開心為她舉辦派對慶祝，主角卻始終沒有現身，上門找人才發現她遭砍頭殺害，死狀悽慘，而兇手竟是她的親生兒子。

綜合《鏡報》及《紐約郵報》，49歲女老師泰瑞莎（Teresa DeJesus Cruz Rubio）9月28日將過50歲生日，家人計畫前一天下午為她舉辦驚喜派對，最後一次聯絡上她是在下午3時40分，確定她會參加晚上的家庭聚會，但她卻遲遲沒有出現，家人狂打電話4小時都無人接聽，晚間8時決定到她家找人，便帶著鎖匠前往，未料目睹恐怖畫面。

警官霍斯金斯（Bryan Hoskin）坦言，案發現場過於驚悚、血腥，對這個家庭、警察和附近居民都留下創傷。員警抵達時看見泰瑞莎的軀體被蓋在地毯下方，頭部被砍下放在一旁，胸部、腹部和手臂上也有多處刀傷，公寓裡滿是血跡，廚房的刀架裡有一把刀似乎沾有血跡與頭髮，浴室也沾滿鮮血。

泰瑞莎25歲的兒子亞歷山卓（Alejandro David Gonzalez）涉嫌殺害母親，於隔天凌晨落網，向警方供稱他當時正和一名非裔一起吸食冰毒，而對方「對我媽媽做了什麼」，接著「叫我用刀捅她之類的」。

亞歷山卓聲稱，是這名非裔先刺傷泰瑞莎，還告訴他｢她不會有任何感覺｣，他才開始斬首母親。而他弒母前才剛因偷竊一輛休旅車入獄24小時，由泰瑞莎親自接他回家，未料出獄不久再度犯下重罪，現已被羈押，保釋金為100萬美元。

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