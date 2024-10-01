腸病毒續升！單周1.8萬人就醫　羅一鈞揭颱風效應「疫情將反轉」

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內腸病毒疫情持續上升且處於高點！疾病管制署今（1）日公布，上周就診人次近1.8萬，疫情較前一周上升7.8%。疾管署副署長羅一鈞表示，受到強颱山陀兒襲台，本周將會有停班停課效應，讓呼吸道相關疫情容易下降，目前預估疫情10月中上旬出現反轉，但流行期將持續至11月中旬才會脫離。



疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，依據監測資料，第39周（9月22日至9月28日）門急診就診計17,840人次，較前一周（16,550人次）上升7.8%，近期就診人次呈上升趨勢，疫情處高點。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型及克沙奇A10型為多，另其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型持續於社區活動，疫情傳播風險上升。

羅一鈞表示，受到颱風影響會有停班停課，這也讓腸病毒等疫情會出現下降，整體趨勢和先前差不多，預估10月中上旬出現反轉，最快下周就會有下降趨勢，但是流行期將持續至11月中旬。

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羅一鈞也提到，最新全國停課統計為單周231班（第37周9月8日至14日)為五年同期次高，其中幼兒園170班、國小12班、托嬰中心等其他機構49班。

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，腸病毒的傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染，尤其腸病毒在家庭及人口密集的場所最容易傳播，提醒大人出外返家後，務必先更衣，在摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並時常清洗及消毒幼兒常接觸物品及玩具，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

疾管署統計，今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童。